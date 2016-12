Cárcel para policía retirado que amenazó a ex pareja y cometió otros delitos

José Francisco Gaitán, alias Joni, fue condenado en un juicio abreviado a la pena de dos años y seis meses de prisión efectiva por una serie de delitos cometidos en contexto de Violencia de Género, en contra de quien era su pareja.

Aquella pena es comprensiva de la que Gaitán, que es policía retirado, tenía desde el 29 de junio de 2015 cuando fue condenado a 6 meses de prisión condicional por los delitos de Lesiones leves agravadas y Desobediencia judicial, en concurso ideal.



El viernes 16 fue condenado por los delitos de Daño, primer hecho; Desobediencia judicial y Amenazas en concurso ideal, tercer hecho; y Desobediencia judicial, segundo y cuarto hecho, todos unidos bajo las reglas del concurso real; y por el delito de Amenazas, en dos hechos unidos bajo las reglas del concurso real. El acuerdo se celebró, con el consentimiento del imputado, entre la fiscal auxiliar de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná, María Shmith, y los defensores públicos Fernando Callejo y Paula Montefiori.



Gaitán, alias Joni, de 51 años, fue acusado de varias causas que se sustanciaron en dos legajos. El primer hecho del primer legajo consistió en que rompió con su auto el portón de la casa de su ex pareja, en un hecho ocurrido el 27 de agosto. El otro hecho residió en que desobedeció la orden judicial que le prohibía acercarse, por el plazo de 60 días, a su ex pareja en un radio de doscientos metros, violando la orden del 2 de septiembre dictada por la jueza de Garantías Paola Firpo. El 4 de septiembre, aproximadamente a las 11.30, se presentó en la casa de su ex pareja, y a las 13, se acercó a ella en calle Artigas, en zona a la escuela de Comercio. El tercer hecho del primer legajo consistió en que volvió a violar aquella orden de acercamiento y el 5 de septiembre, aproximadamente a las 17, se hizo presente en el Casino del Neo Mayorazgo, en avenida Almafuerte y J.J. Alvarez, donde su ex pareja prestaba servicio como funcionaria policial adicional, se bajó de su automóvil se acercó a ella, comenzó a insultarla, y le dijo que "si la veía con otro la mataba y le hizo el ademán amedrentador de pasarse su mano por el cuello". El cuarto hecho consistió en que regresó al Casino a las 22 y ante la negativa de denunciante a hablar con él y a pedirle que se retirará del lugar, le dijo que "iba a esperarla ahí hasta lograr hablar con ella, logrando ser aprehendido en el lugar por personal policial ".



En el segundo legajo se le imputó que el 19 de octubre "envió, a través de un mensaje de texto, su ubicación a través de Google, surgiendo que él estaba en su domicilio"; mientras que dos días después, en reiteradas oportunidades, "efectuó llamadas vía whatsapp y envió mensajes a la línea telefónica perteneciente a su ex pareja, con cuatro signos de interrogación, y finalmente, a las 22.29 envió su ubicación a través de Google, surgiendo que él estaba en su domicilio". El segundo hecho imputado sucedió el 1 y 2 de noviembre, cuando en distintos horarios, el imputado "colocó en su foto de perfil, diversas fotografías de un tigre saltando sobre el fuego, luego de una silla de ruedas, luego de cartuchos completos de escopeta 12.70, un arma una escopeta con los cartuchos completos, luego un féretro, todo ello con frases de tipo amenazantes, como 'cuidate!!!' y 'se feliz mientras puedas. . . ' (con la imagen de un féretro), 'Hoy con la lluvia esta especial se confunden los truenos. . . tené cuidado cuando salgas. . . ' (la imagen de una escopeta con los cartuchos); otra frase 'Yo no me quejo esto es ojo por ojo' (una imagen con una mujer tapándose el rostro y la frase sobrepuesta de 'yo tuve la oportunidad de hacerte mierda y no lo hice'" y otra frase que rezaba "la falsedad y la traición se pagan solo es cuestión de tiempo", enviada a las 7.34, lo que para la acusación afectó "la libre determinación de su ex pareja, en razón de sus reiterados anuncios durante su relación de que si lo dejaba le iba a pegar un tiro en las piernas y no iba a caminar más".

Fuente: El Diario