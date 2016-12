Alan Suárez, de 15 años, que faltaba de su hogar desde el martes pasado, fue finalmente hallado sano y salvo este lunes en Santa Fe.



"Tuvimos una discusión, se fue y hasta el día de hoy, no volvió. No sabemos de él, nada", había dicho a Elonce TV, su madre, Graciela.



La mujer había manifestado que en anteriores ocasiones, el chico se ausentaba de su casa, al discutir con su madre, "por pleitos normales de una casa, pero siempre volvía enseguida, esta vez no".



La familia vivió antes en Santa Fe, por lo que la búsqueda se extendió a la vecina provincia, donde finalmente fue encontrado.