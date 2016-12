Un paranaense denunció que es atacado desde un perfil falso en Facebook

Un tribunal provincial rechazó un planteo efectuado por un ciudadano paranaense para que Facebook, la red social más grande del mundo, elimine un perfil falso con su nombre e imagen desde el cual era agraviado. En rigor, el tribunal paranaense se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia Federal.



La historia comenzó cuando un ciudadano paranaense encontró en Facebook una cuenta con su mismo nombre y datos personales, incluso los "amigos" eran, en muchos casos, personas a las cuales conocía. Pero el hombre se consideraba agraviado por los mensajes y comentarios que allí había.



Lo primero que hizo fue denunciar a través del sistema de Facebook, pero desde la propia red social inventada por Mark Zuckerberg le respondieron que no había motivos para eliminar la cuenta porque no violaba las normas de uso.



Con esa respuesta se presentó en los tribunales de Paraná con una solicitud de "tutela inhibitoria genérica" contra la red social, es decir, el ciudadano pretendía que se dicte una medida judicial para que Facebook Argentina se abstenga de persistir en aquello que consideraba como un comportamiento ilícito e hiciera cesar esa práctica. El objetivo era que se eliminara el perfil falso, y que en el futuro la empresa multinacional se abstuviera de habilitar el uso de enlaces, blogs, foros o grupos sitios de fans o cualquier otro espacio desde donde se lo injurie, ofenda, agreda, vulnere, menoscabe o afecte de cualquier manera, el nombre, el honor la imagen, la intimidad y/o la integridad.



Lo que sucedió, sin embargo, fue que un juez rechazó in limine la denuncia, argumentando que el hombre debió precisar por qué vía pretende ejercer sus derechos; pero la Cámara Segunda Civil y Comercial de Paraná -y también el fiscal- determinó que la cuestión era competencia de la Justicia Federal.



Para la justicia entrerriana, la causa debe tramitar en los tribunales federales. Así lo señalaron los jueces Andrés Marfil y Valentina Ramírez Amable.



El fallo señala que "procederá la competencia federal cuando los archivos de datos se encuentren interconectados en redes interjurisdiccionales, nacionales o internacionales" y también cuando se trate de "registros, archivos, bases o bancos de datos interconectados en redes de alcance interjurisdiccional, nacional o internacional", como sería el caso de la red social Facebook.



No se trata de algo antojadizo, sino que lo prescribe la ley de protección de datos personales.



Por eso, el tribunal resaltó que "si la información que se pretende suprimir fue proporcionada por internet, que constituye una red interconectada, es claro que deben intervenir en la controversia los jueces federales con competencia civil y comercial". En ese caso, la causa debería quedar en manos del juez Leandro Ríos.



Entonces, los jueces Marfil y Ramírez Amable concluyeron que debe intervenir la justicia federal en las acciones que tengan por objeto "hacer cesar en forma definitiva del uso no autorizado de la imagen, nombre y fotos en los sitios de Internet, promovidas contra las empresas prestadoras del servicio, así como las demandas donde se reclamaba por los daños y perjuicios que la información maliciosa ocasionara", tal el reclamo que presentó el ciudadano paranaense.



