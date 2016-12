Condenaron al acusado de violar a una joven en Paraná

El Tribunal de Juicio, integrado por José María Chemez, Miguel Ángel Giorgio y Gustavo Maldonado, resolvió condenar por unanimidad a Claudio Aníbal Melgarejo, de 43 años, a la pena de 7 años de prisión, por el delito de Abuso sexual con acceso carnal. El hombre, que manifestó a viva voz que no había pruebas para condenarlo, fue reintegrado a la Unidad Penal Nº 1 donde estaba alojado hace un año, con prisión preventiva. La pena es la que solicitó al fiscal coordinadora Matilde Federik. La sentencia no hizo lugar al pedido de la defensa pública, a cargo de Jorge Sueldo, que pidió la absolución. El defensor, subsidiariamente solicitó, en el caso de que se lo hallara culpable, como ocurrió, que se le concediera la figura de desestimiento posterior, pero esta también le fue rechazada.



El imputado tiene en curso una causa por el supuesto delito de Abuso sexual simple en perjuicio de una niña de 9 años. También registra dos condenas por el delito de Robo.



A Melgarejo se le imputó que "el 17 de marzo de 2010, aproximadamente a las 23, luego de interceptar a la menor DYM, de 17 años, cuando ésta se retiraba de la parada de colectivo de la Línea 10, ubicada en avenida Ramírez y Provincias Unidas de Paraná, tomándola por detrás y tapándole la boca, a la vez que amenazándola con que no gritara o la iba a matar, manifestándole que tenía un cuchillo, la obligó a ascender a una moto Guerrero 110 en la cual se conducía, procediendo a trasladarla hacia un descampado ubicado en inmediaciones del Santuario La Loma, sito en calle General Espejo, entre Padre Kentenich y Centenera". Una vez allí "la hizo descender de la moto tomándola de los cabellos y arrojándola sobre el pasto, arrastrándola luego hacia unos yuyales, lugar donde con violencia procedió a accederla carnalmente".



En la acusación se comprobó que Melgarejo penetró a la chica, pero como esta le dijo que estaba embarazada el hombre salió enseguida. Esto fue base para la solicitud del desistimiento que pidió la defensa.



Testimonios veraces

El Tribunal dio por veraces los testimonios de la víctima y los de la madre y de una hermana de aquella, los que a pesar del paso del tiempo se mantuvieron coherentes y no mostraron diferencias notables respecto de los que brindaron seis años atrás. En los alegatos, la fiscal resaltó el relato de la víctima, el de su madre y el de un perito psicólogo que declararon en el juicio fueron elementos suficientes para tener por acreditada la autoría del acusado. En este sentido, se señaló que el testimonio del profesional fue importante en la medida en que sostuvo que el relato de la víctima era "creíble" y no registraba rastros de mendacidad.

Fuente: El Diario