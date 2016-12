El 26 de diciembre se define si la hermana de Ruiz es querellante

La Cámara de Casación Penal escuchó el viernes al querellante que pretende que la justicia lo habilite para continuar con la representación legal de la hermana de Pedro Ruiz.



"Los tres abogados defensores que representamos a cuatro imputados, nos opusimos al planteo, porque el letrado no presentaba la documentación que el Código Procesal Penal exige. Las formalidades son importantes en el código", aseguró a Elonce TV Marciano Martínez.



Al mismo tiempo entendió que el proceso "ya lleva seis o siete años, y es un juicio que no avanza porque está mal hecha la imputación. A quienes se les imputa, no fueron los autores del delito".



La cámara se expresará en su decisión el 26 de diciembre. Elonce.com.