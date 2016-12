Se inicia el juicio contra acusados de cometer reiteradas estafas

El Tribunal estará integrado por los doctores Arturo Exequiel Dumón (quien llevará adelante la dirección del debate) y los vocales Alicia Vivian y Mauricio Derudi.



Se trata de un legajo que se inició bajo la carátula "Almeida, Yolanda María S/Su denuncia" pero al que se le sumaron de manera acumulada otros siete legajos.



El 16 de septiembre se realizó la audiencia de elevación a juicio, en la que el Ministerio Público Fiscal informó al juez de Garantías que habían concluido las tareas inherentes a este caso.



En ese marco, el Ministerio Público Fiscal identificó a los imputados:

1) Brian Cayetano Yancovich, sin sobrenombres, de nacionalidad argentina, de 20 años, soltero, domiciliado en el Barrio Yofesur de la ciudad de Córdoba y de ocupación comerciante. Sin antecedentes penales.

2) Ariel Ricardo Castillo, alias "Pelado", argentino, 36 años, soltero, domiciliado en el Barrio Yofesur de la ciudad de Córdoba y de ocupación comerciante y con una condena en suspenso en el partido de Morón, provincia de Buenos Aires.

3) Cristián Fabián Aristiche, alias "Yoni", argentino, de 23 años, soltero, domiciliado en el Barrio Yofesur de la ciudad de Córdoba y de ocupación comerciante y sin antecedentes penales.

4) Graciela Castillo, de sobrenombre "Sonia", argentina, 34 años, soltera, de ocupación comerciante y ama de casa, y sin antecedentes penales.

5) Sergio Fabián Yancovich, alias "Yanco", argentino, 42 años, soltero, domiciliado en el Barrio Yofesur de la ciudad de Córdoba, de ocupación comerciante y sin antecedentes penales.

6) Hernán Daniel Castillo, argentino, 30 años, soltero, domiciliado Córdoba Capital, de ocupación comerciante y sin antecedentes penales.



Los hechos atribuidos



De acuerdo a la elevación a juicio, a estas seis personas se les atribuyen "haber formado parte (Brian Yancovich, Ariel Castillo, Cristián Aristiche, Sergio Yancovich, Hernán Daniel Castillo y Graciela Castillo; además de Jonatan Castillo y Sebastián Yurka, y otras personas no identificadas aún), de una organización destinada a la comisión de ilícitos indeterminados", entre los que se incluyen los que resultan materia de imputación y que consistían "previo acuerdo de voluntades y roles específicos a cumplir por sus miembros" en realizar la defraudación patrimonial de personas indeterminadas a las que se lograba engañar valiéndose de una logística", que incluía "disponibilidad de abundante telefonía celular y datos personales de las posibles víctimas y una metodología minuciosamente planificada por los miembros de la asociación, las que le permitían cometer los ilícitos con premura, de manera casi instantánea en el tiempo y de abortar de manera inmediata también aquella actividad delictiva que no tenía los resultados previstos de antemano".



Por medio de estas maniobras, la fiscalía sostiene en su acusación que han "perjudicado económicamente, de manera conjunta y conforme a un plan previamente establecido", a varios vecinos, todos ancianos.



Entre las víctimas se encuentra una mujer de 77 años de edad. Este hecho está registrado el 28 de abril, aproximadamente a las 12:30, cuando supuestamente se apoderaron de seis mil pesos y cien dólares, bajo el ardid que debían cambiarse los billetes porque iban a salir de circulación. Además de dos alianzas de oro que la víctima llevaba colocada con la excusa que tenían que ponerle una especie de sello para legalizarlas.



El segundo hecho está registrado el 28 de abril, aproximadamente a las 15:30, en perjuicio de otra persona anciana y por la cual se apoderaron de 6.300 pesos, además de un anillo con mesada, fino y un collar de plata italiana, con un medallón que posee trabajos de oro.



El tercer hecho, refiere a una víctima -también anciana-, y está registrado el 28 de abril, aproximadamente a las 17, siempre con la misma modalidad de cambiar los billetes; pero en este caso no se logró consumar por causas ajenas a los imputados.



Además de otro ilícito (el cuarto) en perjuicio de una mujer de 69 años, y que está registrado el 29 de abril, aproximadamente a las 9, y por el cual se apoderan de 400 dólares.



El quinto ilícito está registrado ese mismo día, pero a las 9:20, en perjuicio de una mujer de 79 años, y donde se apoderaron de 3.900 pesos.



En el sexto hecho, la víctima tenía 81 años, se realizó el 29 de abril aproximadamente a las 12:15 y se apoderan de 1.800 pesos, además de un anillo de oro grueso -el cual posee en su interior una inscripción con iniciales y la fecha de casamiento-, con la excusa que le iban a poner un sello para legalizarlo.



En el séptimo hecho la víctima tenía 83 años, y se registró el 29 de abril, aproximadamente a las 15. Y se apoderan de diez mil pesos y 47 mil dólares.



Tipificación



En la elevación a juicio, el Ministerio Público Fiscal consideró que estas conductas se encuadran "prima facie" en los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita, todos ellos en concurso material entre sí, los que se les atribuyen en grado de coautoría, conforme a los Artículos 45°, 55°, 172° y 210° del Código Penal.



La apertura de la causa se realizó el 1º de mayo y luego se amplió el 27 de mayo. Y para la fiscalía, de acuerdo a su plexo probatorio y que reunió las exigencias para la elevación a juicio, entiende que todos los encausados, en las circunstancias de tiempo, lugar y modo descriptos en la imputación, han sido autores materiales y responsables del ilícito del que se los acusa y que implicó la defraudación a personas mayores, pero también el daño y el peligro generado.



Si bien el apoderamiento del dinero y de joyas se realizaron sin ejercer violencia, para la Fiscalía ese comportamiento debe inscribirse en "un total desprecio por el prójimo" (aprovechamiento de la mayor vulnerabilidad de personas de edad avanzada); y por eso en la elevación a juicio adelantó que solicitaría una pena de ocho años de prisión.



Entre fines de abril y principio de mayo, todos estos hechos generaron una situación de conmoción colectiva, que de algún modo alteró el pacífico desenvolvimiento de la sociedad.



La preocupación colectiva de aquellos días era manifiesta (sean o no víctimas), porque la sensación de desprotección acrecentó el sentimiento de vulnerabilidad frente a maniobras de estafas e incluso más allá de haber experimentado un daño particular hacia una persona o hacia un bien. De ahí que también la fiscalía haya incorporado la figura, poco usual en la jurisdicción, de "asociación ilícita".



Evidencias



En la investigación penal preparatoria que se presentó ante el juez de Garantías para la elevación a juicio, hay muchas evidencias de acuerdo a la perspectiva del Ministerio Público Fiscal.



Entre esas evidencias se encuentra un informe elaborado por la Policía relacionado a un hotel ubicado en Luis N. Palma y Bolivia, y que incluye el registro de entradas de pasajeros, fotografías de los mismos, y fotografías de un celular marca Samsung y que ubican esa residencia temporal entre los procesados.



También la documentación que se logró obtener por la Dirección de Investigaciones de la Departamental de Policía y que la llevaron hasta la ciudad de Córdoba. De ese procedimiento se aportó recibos de pago a nombre de Jonatan Castillo y Ana María Giménez correspondientes a una agencia de automotores que gira bajo la razón social de "Maipú"; además de formularios de propuestas de ventas a nombre de Ana María Giménez por 218.400 pesos; otra propuesta de venta a nombre de Jonatan Castillo por idéntico valor, además de las filmaciones del lugar (Maipú Automotores) donde se observa un BMW en el que circulaban los hermanos Hernán Daniel y Jonatan Antonio Castillo y que es de similares características al que circulaba por la ciudad en las fechas de los hechos que fueron materia de investigación en esta causa. Así también se aportará un informe sobre filtrado y digitalización de voces relacionado con una grabación de cámaras de video obtenida el 30 de abril en dicha concesionaria y que fue realizado por la Sección Acústica Forense de la Policía Federal Argentina.



Entre otros elementos que se aportan, se encuentran el resultado del allanamiento realizado en el domicilio de Sebastián Yurka; y varias filmaciones de diversas cámaras, algunas ubicadas en Bolívar (entre Rocamora y Rucci), en el Puesto Caminero Gualeguaychú y sobre la Autovía General Artigas y la Ruta Provincial N° 16.



Otro aporte está relacionado con datos de la página de Facebook y que involucran a Daniel Hernán Castillo, de fecha 6 de mayo.



Del mismo modo, se aportarán las actuaciones del Ministerio Público Fiscal de Concepción del Uruguay, en el legajo Nº 1680/16 sobre denuncia de estafa, además del acta de secuestro del allanamiento realizado el 30 a la medianoche en complejo "Aires de Campo" ubicado en bulevar Sansoni al 1900 de Concepción del Uruguay. Y otro informe policial, esta vez de Villaguay, relacionado con estafas de similares características que se realizaron en esa jurisdicción.



También será relevante la carpeta de informes y archivos remitidos por la Dirección de Inteligencia Criminal la Policía de Entre Ríos, vinculados a las titularidades de números de teléfonos, donde se da cuenta de llamadas entrantes y salientes durante el 1 de mayo, además de otras llamadas entrantes y salientes del 28 de abril al 30 de abril, con detalles de antenas y celdas que captaron dichas comunicaciones y titularidades de esas líneas afectadas.



Por otra parte, en lo referente a la autoría material de los imputados la Fiscalía aportará el reconocimiento de varias víctimas de los efectos incautados.



El volumen de esta causa requerirá al menos cuatro días de audiencia de debate: comenzará mañana y finalizará el jueves 22. Y teniendo en cuenta la conmoción que generó en su momento, este caso se inscribe en uno de los juicios más importantes que cerrará el año.

Fuente: El Argentino