Cinco años de cárcel para uno de los acusados de violento robo a escribana

El juez de Garantías Nº4 Humberto Franchi resolvió hacer lugar parcialmente al acuerdo de juicio abreviado que consensuaron, con el consentimiento del imputado Nahuel Alexander Deharbe, la fiscal auxiliar Aranzazú Barrandeguy y el defensor Javier Aiani.



El acuerdo se realizó por tres delitos, pero como en la audiencia el joven sostuvo, en relación a la primera causa que se le imputó, "que el hecho no fue así como se lo imputaron", el juez, con el asentimiento de las partes, decidió excluir del acuerdo el primer hecho, y condenó al joven a la pena de cinco años de prisión efectiva, como coautor material y responsable por los delitos de Robo calificado en lugar poblado y en banda en calidad de coautor (segundo hecho); y Robo doblemente calificado por lesiones graves y el uso de armas en calidad de coautor (tercer hecho), en concurso real.



Tras escuchar la homologación del acuerdo, Deharbe fue trasladado a la Unidad Penal Nº 1 donde comenzó a cumplir la condena.



Deharbe, de 21 años, fue imputado por el violento robo en la casa de la escribana Graciela Pacher, ocurrido el 31 de octubre de 2015, cuando aproximadamente a las 21, junto a tres persona, una de las cuales aún no fue identificada, "llamaron a la puerta de la Escribanía de Graciela Pacher, en calle Santa Fe de Paraná, y cuando ella fue a abrir, con fuerza la empujaron e ingresaron dentro de la vivienda, amenazando a la dueña de casa con un arma de fuego, y le propinaron golpes de puño hasta hacerle perder tres dientes, siendo estos dos incisivos y un colmillo, a la vez que le exigían la entrega de dinero y joyas". En el hecho también resultó víctima un matrimonio que llegó a la casa para cenar con Pacher, quienes, al igual que la escribana, fueron reducidos violentamente y maniatados con precintos.



Los imputados se retiraron de la vivienda tras apoderarse "ilegítimamente de setecientos dólares, treinta mil pesos, el teléfono celular de una de las víctimas, una cuchilla tipo campo, con mango de asta de ciervo, un cuchillo marca Puma, una sevillana o algo parecido Toledo, con hoja grabada, una sevillana Solinger, una fusta antigua de cuero con estoque, una fusta con mango en asta de ciervo, a rosca, con estoque, una pistola calibre 22 marca Ballester Molina, de caño largo, de competición, un revólver calibre 32 marca Smith & Wetsson niquelado con cachas de nacar; y un revólver calibre 38 marca Colt".



Herramientas

También fue acusado por el robo a un galpón ubicado en ruta nacional 12, en el kilómetro 432, en San Benito, ocurrido el 20 de septiembre de 2015, aproximadamente a las 16.50. Allí, Deharbe, junto a otra persona aún no identificada, forzó la puerta de ingreso y el portón del galpón y se apoderó ilegítimamente de numerosos elementos y herramientas que subió a un Renault Megane, que fue detenido en calle Miguel David y Pedro Martínez, tras la denuncia de una vecina que filmó con un celular a Deharbe y su cómplice cuando cometían el hecho.



Marcha atrás

En relación al hecho que el joven no compartió la imputación, aunque previamente lo había hecho con la fiscal y el defensor, se le atribuyó que el 16 de septiembre de 2015 a las 20 amenazó con un arma de fuego a un joven, dentro del edificio de la escuela Lorenzo Miguel N° 51, ubicada en calle San Martin y Enrique Carbó. Deharbe sostuvo en la audiencia que nunca ingresó al establecimiento, ni fue armado; aunque reconoció que mantenía una enemistad con el joven que fue a buscar y sostuvo que discutió con aquel fuera de la escuela. (El Diario)