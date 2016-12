Por violencia de género, ya condenaron a 28 personas en Gualeguaychú

Los casos de violencia de género se repiten a diario y a lo largo del año se han triplicado las condenas con respecto al 2015. El jueves fue condenado el imputado 28º por incurrir en este delito.



Un hombre de 50 años recibió la pena de 1 año de prisión condicional por los delitos de "lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas contra la persona con la cual mantiene una relación de pareja y con violencia de género, y amenazas reiteradas".



El 6 de diciembre pasado, el hombre y su esposa mantuvieron una fuerte discusión en donde él comenzó a gritarle todo tipo de insultos, refiriendo el tema económico como causal.



En el interior de la habitación que compartían en el barrio Molinari de Guaelguaychú, el condenado continuó amenazando a su mujer hasta que ella prefirió poner un punto final, aduciendo que se iría. A esto, el imputado la golpeó con su puño debajo del ojo izquierdo y le dijo: "vos no te vas nada". La situación fue interrumpida por tres de las hijas de la pareja, una menor y la otra discapacitada, que salieron en defensa de la víctima. "Vos no le pegas más a mamá", y todas decidieron abandonar la casa y realizar la denuncia, en donde se constató las lesiones causadas.



Al día siguiente, por la mañana, la policía y un representante del Juzgado de Familia concurrieron a la vivienda a notificarle la exclusión del hogar, de merodeo y la prohibición de realizar actos molestos contra la damnificada.



"Qué quiere mi mujer, que me pegue un tiro", fue la primera respuesta a la requisitoria judicial, pero luego comenzaron las amenazas: "si la vuelvo a ver la voy a volver a golpear", y "si la agarro en la calle la mato". Ante ello, fue trasladado al imputado a Jefatura Departamental y en la sede policial se cruzó con la mujer y le realizó una nueva amenaza diciéndole: "cuando te vea te mato", entre otros insultos y agravios.



Se le impusieron reglas de conducta por dos años, como ser la realización de un tratamiento psiquiátrico/ psicológico por el tiempo que resulte necesario, pudiendo extenderse a toda la condena y cuyo cumplimiento deberá ser acreditado; mantener la exclusión del hogar y prohibición de ingreso dispuesta por el Juzgado de Familia y la prohibición de efectuar cualquier acto molesto, de violencia o de intimidación psíquica o física para con la denunciante. (El Día)