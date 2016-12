Pidieron 14 años de prisión para un acusado de abuso sexual de dos mujeres

Luego de un intenso debate en el que transcurrieron numerosos testigos y las propias denunciantes, la Fiscalía reclamó una dura pena para un hombre acusado de abuso sexual de dos mujeres con quienes había mantenido una relación. Por su parte, la defensa cuestionó con severidad los testimonios que fundaron la acusación y reclamó la absolución por tratarse de una mentira. La semana próxima, el Tribunal de Juicios de Paraná adelantará el veredicto.



La causa comenzó hace un par de años, cuando una mujer fue a la Fiscalía a denunciar a un hombre por amenazas. En la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual, el fiscal Leandro Dato profundizó la investigación y estableció las sospechas de otros delitos: coacciones y violación. A su vez, supo a partir de este testimonio que el acusado había mantenido otra relación en la que habrían existido las mismas circunstancias delictivas. Encontró a la mujer y su testimonio fue incorporado como otra víctima. Se realizaron distintas medidas en la investigación, principalmente las pericias psicológicas y psiquiátricas que se realizaron tanto en el ámbito forense como con profesionales de organismos públicos, en particular de la Subsecretaría de la Mujer de la Provincia, que acompañó a las denunciantes.



El caso fue elevado a juicio, que tuvo lugar esta semana en Tribunales. En el debate declararon las dos víctimas, quienes solicitaron hacerlo sin la presencia del imputado en la sala. En sus testimonios ratificaron la acusación por los hechos que afirman haber padecido a manos del sujeto, con quien habían mantenido una relación, paralela al matrimonio del hombre. La exesposa del imputado fue citada a declarar como testigo por la defensa, quien benefició con su relato al hombre.



Al momento de los alegatos de clausura, el fiscal Leandro Dato solicitó la pena que había adelantado que pediría en la apertura del juicio: 14 años de prisión efectiva. Valoró como veraces los testimonios de las víctimas, respecto principalmente de que mantenían relaciones con el acusado que no eran consentidas, así como otro tipo de violencias. Y lo fundamentó además con las declaraciones e informes de los psicólogos y psiquiatras que las entrevistaron en distintas oportunidades, y hablaron de la situación de sometimiento.



A su turno, el abogado defensor Guillermo Retamar cuestionó las declaraciones de las denunciantes, a las que contrastó con otras pruebas y testimonios. En particular, refirió que una de ellas mintió al relatar que fue levantada por parte del acusado a punta de pistola en calle Cervantes y Córdoba a las 10 de la mañana en la parada de colectivo, que el hombre se bajó del auto y la subió de los pelos, pero nadie vio nada, ni siquiera un rumor llegó a ninguna parte, ni nadie hizo una denuncia. Planteó que los demás hechos siguen en el marco de una historia falsa. También remarcó cuatro testimoniales que refirieron que el hombre estaba en su lugar de trabajo al momento del hecho denunciado. A su vez, Retamar valoró en su alegato que en el juicio le preguntó a una de las mujeres si alguna vez había tenido relaciones no consentidas con el imputado y ella se lo negó, por lo tanto dijo que esta respuesta anula lo indicado por los psicólogos. "Al final terminan condenando los psicólogos, que no son jueces", expresó el defensor, por todo lo cual pidió la absolución.



La semana próxima se conocerá la decisión que tomarán los jueces del Tribunal, Elbio Garzón, Pablo Vírgala y Ricardo Bonazzola.



Volvió con su ex y la violó



Un hombre que tenía una orden de restricción por una denuncia por violencia de género, una vez cumplido el plazo volvió a convivir con la pareja y sus hijos, pero violó a su mujer y fue denunciado por la víctima y detenido.

Un hombre de 44 años fue detenido tras un allanamiento a una vivienda de General Galarza por el supuesto delito de abuso con acceso carnal en perjuicio de quien fuera su esposa, informó El Observador.



El procedimiento se realizó el miércoles en un domicilio de calle Ritou tras la denuncia realizada por la mujer ante la Fiscalía de Gualeguay, a cargo de Ignacio Telenta. Según se informó, en la vivienda allanada se encontraron varios elementos de prueba y fue detenido el marido de la víctima, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental.



Al respecto, el oficial principal Carlos Matías Stahler, subjefe de la dependencia N° 16 de Galarza, señaló además que la mujer había realizado el año pasado una denuncia por violencia de género, por lo que se estableció una orden de restricción para el agresor y una vez cumplido dicho plazo la pareja y sus hijos volvieron a convivir. Finalmente, el lunes se produjo el lamentable hecho que culminó con el arresto del hombre, y la apertura de una nueva causa por el grave delito.

Fuente: Uno