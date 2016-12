Video: Roban un millón de pesos al encargado de una estación de servicio

A mano armada

Dos "motochorros" le robaron a un empleado de una estación de servicio más de un millón de pesos mientras se dirigía a un banco de Tolosa, en la ciudad bonaerense de La Plata. El hecho ocurrió el lunes al mediodía cuando el encargado del comercio ubicado en el cruce del Camino Centenario y 514, en Ringuelet, salió para depositar la recaudación del fin de semana largo.Las fuentes informaron que en el cruce de las calles 7 y 523, en Tolosa,La policía, según los informantes, no descartó la existencia de un "entregador". El caso fue denunciado en la comisaría de Tolosa, donde se instruyeron actuaciones por "robo calificado por el empleo de arma de fuego".Fernando Tornelli, el encargado de la expendedora de combustibles, reveló a medios locales cómo ocurrió todo. "Pasó a las 11.45. Había salido de la estación de servicio con el dinero de la recaudación de los últimos días. Iba con mi auto y estacioné a 20 metros de la sucursal del Banco Nación de 7 y 523", destacó.En esa entidad, agregó, "iba a depositar la plata que tenía en una mochila", pero imprevistamente"Fue muy rápido. Enseguida se fue con el dinero y algunos testigos me dijeron que lo esperaba otro en una moto roja tipo Twister", acotó.El encargado de la Shell aseguró que "siempre estoy atento a ver, cuando voy a depositar dinero al banco, si hay alguna moto que pueda seguirme. Y no observé a ninguna en el trayecto".