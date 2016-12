Tres muertos al volcar un colectivo con egresados argentinos en Brasil

Al menos tres personas murieron y varias más sufrieron heridas de diversa consideración cuando un micro que transportaba a egresados de seis escuelas de Misiones volcó en momentos en que se dirigía a la ciudad brasileña de Camboriu.El siniestro ocurrió esta madrugada en la BR 285 del Estado de Rio Grande Do Sul con un micro de la empresa Río Uruguay que había salido el jueves a las 14:00 de la ciudad de Posadas.Por causas que se tratan de establecer, el autobús cayó a un barranco con 68 personas a bordo y quedó inclinado lateralmente.Uno de los pasajeros todavía permanecía esta madrugada con sus piernas atrapadas, según informa el sitio Misiones Online.Varias ambulancias de los municipios Sant'Angelo, Entre-Ijuís, Sao Luiz Gonzaga y Ijui fueron enviados para ayudar a las víctimas.Sin embargo, los hospitales del área Misión recibieron a los heridos, al Sant'Angelo llegaron seis personas, considerados los casos más graves.Para el Ijui fueron derivados cuatro heridos, al Sao Luiz Gonzaga seis y en al hospital Caibaté ocho personas, finalmente todos ellos fueron dados de alta.Los ocupantes con heridas menores fueron llevados al Hospital São Luiz Gonzaga y San Miguel Mission."Yo iba al lado del motorista, me dormí dos segundos y cuando me desperté estaba al costado de la ruta", contó uno de los coordinadores a medios de prensa brasileña.El autobús se salió de las 14.00 de este jueves, desde Posadas con destino Camboriu-Santa Catarina donde pasarían sus vacaciones 58 estudiantes de seis escuelas de Misiones y también dos ingenieros y dos conductores que estaban en el vehículo de dos pisos.El colectivo estaba siendo conducido al momento del siniestro por Lucas Matías, de 30 años, con cinco años de servicio en la compañía.El accidente ocurrió a unos 500 kilómetros de la frontera con Argentina, en el estado de Santa Catarina, cuando el transporte se precipitó a un barranco de alrededor de cuatro metros de profundidad, tras despistarse.El contador de la empresa con sede en Misiones, Pedro Navas, confirmó que se registró entre las 23:30 y las 24:00.El directivo dijo que "el ómnibus fue contratado por la empresa de turismo Tabay Tours para el viaje de fin de curso de estudiantes de Posadas, Oberá, Puerto Piray y Wanda, totalizando 68 pasajeros entre viajeros, coordinadores y choferes", señaló.