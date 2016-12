Celos, locura, muerte: Dos chicos lograron escapar y esconderse en casa vecina

Policiales Se atrincheró tras matar a la pareja de su ex mujer y murió

Un hombre, identificado como Raúl López, asesinó de un balazo a la nueva pareja de su ex mujer e hirió de dos balazos a ella delante de sus hijos de 10 y 11 años en una casa ubicada en la calle Palacios 2345, de Gervasio Pavón del partido bonaerense de Morón.La pesadilla se inició cerca de las 22 del miércoles. En una de las viviendas que da a la calle vivía Eliana Yael Naujeck, de 36 años, quien estaba a punto de cenar junto con su actual pareja, Andrés Martínez, de la misma edad, y sus dos hijos, uno de 10 y otro de 12 años. En el fondo, con sólo una medianera que los separaba, estaba la casa de Raúl (61), quien hacía algunos meses atrás había mantenido un breve noviazgo con Naujeck. "Iban y venían", contaba uno de los vecinos sobre la relación fluctuante entre ambos.Pero el miércoles a la noche algo lo sacudió a López. Nadie sabe explicar bien por qué, pero su manera de actuar cambió súbitamente. Fue justo después de encontrarse con el actual novio de su vecina en la casa, a pesar de que ya lo había visto antes y que ya se conocían. Esta vez, una discusión fue el prólogo del infierno. El hombre fue hasta su casa, allí agarró un revólver, se subió a un banco y asomado por la medianera le disparó en el pecho a Martínez, que murió al instante. Otros tres disparos fueron contra Eliana: dos en el abdomen y el otro en la pierna.Los hijos de la mujer, que estaban en el lugar y vieron todo lo que sucedió, lograron escapar y esconderse en la casa de una vecina. Eliana quedó herida dentro de su casa, a la espera de que la Policía, alertada por la gente del barrio, llegara. López, por su parte, ya se había atrincherado: primero subió hasta la terraza y empezó a disparar al aire y después amenazó a unos chicos que se habían acercado para preguntar qué pasaba. "Rajen de acá que van a terminar como él (por Martínez)", les gritó.Mientras la ambulancia se acercaba para atender a Naujeck y trasladarla al hospital zonal de Morón, donde anoche estaba internada en estado delicado y con respirador artificial, la policía bonaerense y efectivos del Grupo Halcón comenzaron el proceso de negociaciones con López para que se entregara. "Sé la cagada que me mandé, pero no me voy a entregar. Yo sé por qué lo hice", le dijo al fiscal Sergio Di Leo, que fue quien comandó el operativo.Ajeno al horror que lo rodeaba, López tenía abierto su chat de Facebook y hablaba con una vecina: "¿Qué pasó? ¿Cómo estás? No se sabe nada. Estamos preocupados. Decime en qué podemos ayudarte. Está toda la policía acá afuera", le preguntaba la mujer y él respondía que sí, que estaba todo bien. La vecina entonces insistió: "¿Seguro?". Y él respondió con ironía: "Jajajaja. . . A Seguro lo llevaron preso. . . Así dicen en mi pueblo. . . ", escribió el agresor.Aquel sería el último contacto de López con sus vecinos. Tras siete horas de negociaciones con los policías -quienes le pedían que se entregara-, los efectivos decidieron a la casa entrar pasadas las 5.30 y se encontraron al hombre sentado en una silla, con un balazo en su cabeza, y un revólver calibre 32 tirado a su lado.