La hermana Martha Pelloni fue citada como testigo en el caso Gustavo Alfonzo

Policiales Tiene fecha de inicio el juicio contra Gustavo Alfonzo por trata de personas

Vale recordar que el ex locutor está privado de su libertad desde hace aproximadamente dos años, luego que fuera hallado por efectivos policiales con una menor de 16 años, en un departamento que ocupaba al norte de Concordia.El hecho fue conocido a principios de noviembre del 2014. Dos años después, el Tribunal Oral Federal de Paraná notificó oficialmente la fecha de audiencias previstas para la causa caratulada como "Alfonzo, Gustavo Darío S/Infracción Ley 26.364", por el presunto delito de trata de persona.El letrado Daniel Cedro afirmó que cree "en la responsabilidad que se le adjunta al imputado y creemos que vamos a llegar a buen puerto".Consultado acerca de si actuaba en soledad, o si contaba con el accionar de otros cómplices, el abogado de la querella subrayó que el imputado sería como "la punta del iceberg, que engloba un entramado de personas que del una u otra forma ayudaban o colaboraban".Advirtió que si bien, "por distintas razones únicamente hay un sólo imputado y eso no quita que en el devenir de las audiencias surjan nuevas imputaciones o el tribunal oral ordene investigar a tal o cual persona", agregó Cedro.El abogado confirmó que la hermana Martha Pelloni "fue citada en la causa por fiscalía", al igual que "otros testimonios que no estaban en la instrucción, pero que también figuran en las imputaciones".La religiosa había desatado un verdadero vendaval cuando, en un congreso sobre la Trata de Personas realizado en Concordia, acusó de ese delito a hombres de vida política local y provincial, lo que generó incluso un entredicho posterior con la madre de la víctima que había sido rescatada en el departamento de Alfonzo.Respecto a la pena que pudiera recibir Alfonzo, Cedro evitó dar un número preciso de años, pero sí adelantó que ? por lo general ? "todos los casos de este delito que están en tribunal oral, están teniendo una pena alta".Citando que "los últimos casos, que por ahí fueron más resonantes, fueron casos de empleados; ahí entendemos que debería ser una condena alta porque además de la trata en sí, hay agravante respecto a la vulnerabilidad de la víctima", argumentó.El abogado también hizo mención a lo que tuvo que soportar la menor involucrada, al igual que su familia; aunque rescató que "está saliendo adelante", marcando que "hay que darle contención a todos, no solo a la víctima", y destacó la "valentía" de la madre de la menor, dado que "siempre ha empujado hacia adelante, conteniendo a la familia y poniéndose toda la carga de la familia al hombro".Por último, el letrado querellante tildó como "un muy buen trabajo", lo realizado dentro de la causa, por parte de la Justicia Federal."Me parece que de lo que tenga que ver con la investigación, el tema central es apuntar al responsable principal, porque eso era todo un símbolo en esta causa", puntualizó Cedro. Agregando que después se verá "si del penal surge alguna línea de investigación, o si el fiscal ordena que se toque determinados temas", insistiendo en que si se habla de una red de trata, "una sola persona no podría haber hecho todo el trabajo de logística y mantenimiento" de dicha red. (Diario Río Uruguay)