Fiscalía pedirá el sobreseimiento de la dueña del geriátrico San Marcos

El geriátrico San Marcos, ubicado en calle Ruiz Moreno al 1.100 de Paraná, donde permanecían alojados 27 ancianos, cargaba con una serie de irregularidades y registraba otras tantas intimaciones para ponerse en regla. Recordemos que luego de constatar serias infracciones en la reglamentación de habilitación, la Comuna, en conjunto con la Provincia, clausuró el lugar.



Fiscalía inició tras una denuncia penal, una investigación preparatoria. Luego de esto, el fiscal Juan Francisco Malvasio, confirmó a Códigos que ya están en condiciones "de solicitar en los próximos días, al Juzgado de Garantías, el sobreseimiento de Carina Jacob y archivar la causa para las otras personas señaladas por el denunciante, como coautores de este delito".



"Se pudo acreditar con informes médicos y otros elementos probatorios, que tales hechos delictivos no ocurrieron. Se anexará a la investigación penal preparatoria, las historias clínicas, y el médico forense de la jurisdicción pudo constatar que estas personas no corrieron riesgo de vida y asimismo, familiares de los abuelos, aseguraron que los ancianos nunca fueron privados de la libertad, sino que ellos, cuando se clausuró el geriátrico, hasta reubicarlos, la señora Jacob, los tuvo en su domicilio particular", manifestó Malvasio.



El fiscal dijo que desde el día que iniciaron la investigación penal preparatoria, manifestaron que "eran cuestiones totalmente distintas el clausurar un lugar, el poder de policía que tiene el municipio y el Ministerio de Salud en su caso, para clausurar si no se reúnen los requisitos exigidos para poner en funcionamiento; como la cuestión penal" que es lo que la Justicia investigó.