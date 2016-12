Trasladaron a 150 presos en Santa Fe, tras fugas masivas

Las sirenas se escucharon durante la mañana en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe. Patrulleros recorrían las calles a toda velocidad, en un amplio despliegue policial organizado para trasladar a 150 presos desde las comisarías a la cárcel de Las Flores, donde se construyó un pabellón especial.



Tras concretarse el traslado de los presos, el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, aseguró que se trató de "un día histórico" para la provincia. "Prácticamente no van a quedar presos en comisarías", afirmó.



En el espectacular despliegue de fuerzas participaron más de 100 policías santafesinos. "Queremos reducir la cantidad de internos en las comisarías y que sean trasladados al servicio penitenciario", agregó Pullaro. La decisión busca dar respuesta a un viejo pedido de los jefes policiales, quienes remarcaron en distintas oportunidades que las comisarías estaban "desbordadas".



La medida se concretó días después de que 22 presos se escaparan de dos comisarías de Rosario, y tras los cuestionamientos que recibió el ministro Pullaro, luego de que lo grabaran adelantando que iba a decir una "mentirita" sobre un operativo.



El curioso episodio ocurrió esta semana, durante la presentación del operativo que terminó con la detención de Sergio "Zurdo" Villarroel, señalado como un peligroso narco. Un video tomado por un medio local registró el momento en que Pullaro hablaba con el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco. "Vamos a tirar una mentirita sobre el WhatsApp, no como que lo intervenimos; sino como que logramos sacar información de ahí para mandar un mensaje", dijo el funcionario provincial, sin darse cuenta de que el micrófono estaba abierto.



Tras la polémica, el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, anunció que pedirá explicaciones al ministro luego de la filtración del audio. En tanto, el gobernador Miguel Lifschitz, le mandó un mensaje a través de los medios: "en boca cerrada no entran moscas".