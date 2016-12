Fiscalía pidió 16 años de prisión para exfuncionario acusado de abuso de menores

El tribunal compuesto por Alicia Vivian, Alberto Seró y Mariano Martínez escuchó los argumentos de la fiscalía, compuesta por Lisandro Beherán y Martín Gil, quienes solicitaron que se condene al ex titular de Cultura de Urdinarrain, Javier Broggi, a 16 años de prisión efectiva por el delito de promoción a la corrupción de menores agravada de modo reiterado en dos casos. La fiscalía requirió además que en caso de concretarse dicha condena, el acusado quede bajo el régimen de prisión preventiva por "riesgo de fuga".



La tesis de acusación de la fiscalía tendrá la adhesión de los querellantes Darío Carraza y Estela Esnaola. En la vereda de enfrente se ubicará el defensor Rubén Gallardo, que intentará desarmar los argumentos de la acusación.



El juicio oral por abusos a menores contra el ex director de Cultura de Urdinarrain, Javier Broggi, está próximo a concluir. El tribunal de Gualeguaychú escuchó las últimas testimoniales la semana pasada. Frente a los jueces declararon testigos-víctimas, familiares de víctimas, el intendente de Urdinarrain, y profesionales que realizaron una pericia psicológica sobre el imputado y ratificaron su condición de "perverso".



El delito por el que se juzga a Broggi es Promoción a la corrupción agravada de menores por mediar engaño, consumada en forma reiterada, en concurso real en dos hechos. Pero la defensa de Broggi siempre sostuvo que los hechos se califican como abusos sexuales simples, por lo cual habría vencido el plazo de prescripción.



En sintonía con el delito que se lo acusa, la fiscalía solicitó una condena de 16 años de prisión efectiva. Además, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que de condenarse a Broggi, el exfuncionario quede bajo el régimen de prisión condicional por "riesgo de fuga". Los argumentos de los fiscales son que el exfuncionario tiene recursos económicos para fugarse y vínculos con personas que viven en Europa. Pero además, lo argumentaron desde la "carencia de arraigo" puesto que Broggi vivía en Urdinarrain pero en la actualidad reside en Gualeguay y en ninguna de las dos localidades presentó vínculos con familiares.



El nuevo juicio oral comenzó el lunes de esta semana, cuando se emitieron los videos de las testimoniales producidas el año pasado, antes de la clausura del debate. Luego se fueron sumando nuevas declaraciones. Todos los testigos coincidieron y ratificaron las denuncias contra el ex funcionario municipal. Además los fiscales dieron cuenta de otras pruebas obrantes en la causa, como correos electrónicos donde el propio imputado reconoció a familiares de niños haber cometido abusos; y diverso material reunido tras un allanamiento realizado en la casa de la madre de Broggi, coincidente con las denuncias penales planteadas en el Ministerio Público Fiscal.



Integrantes de la ONG "Con los gurises NO", quienes han acompañado a las víctimas desde el primer momento en todo este proceso, se manifestaron conformes con el desarrollo del juicio y esperanzados. Entienden que los testimonios fueron contundentes, sin contradicciones ni objeciones. "Nos sentimos aliviados. En las víctimas pudimos ver un cambio positivo todos estos días. Pudimos salvar a nuestras familias gracias al testimonio de estos jóvenes que se animaron, sino hoy estaríamos en el lugar de víctimas. Fue emocionante, comprometido y movilizador", resumió la semana pasada una integrante de la agrupación que lucha contra el Abuso Sexual Infantil. (Análisis)