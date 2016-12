Enfrentamientos entre bandas: Confirman condenas por un homicidio

El tribunal de la Cámara de Casación Penal de Paraná, por unanimidad, resolvió rechazar los recursos de casación de todas las partes que intervinieron en el juicio que se realizó para determinar la responsabilidad de Axel Mora, Lucas Bacusa y Iván y José Pereyra, en el crimen de Jesús Villaba, ocurrido el 16 de noviembre de 2014, en calle Rondeau y Randisi.



En la sentencia, que se conoció ayer, el Tribunal, integrado por Marcela Badano, Hugo Perotti y Marcela Davite, sostuvo que "no hay un análisis sesgado, ni direccionado, ni fragmentario, como lo señalan las celosas defensas. No se basa en testigos contradictorios ni están ausentes las pruebas objetivas; sino en elementos concordantes que consigna largamente".



En el fallo también se rechazó la pretensión del Ministerio Público Fiscal para que se califique al Homicidio, porque la acusación pública sostuvo que "los imputados planearon dar muerte a algún miembro de la banda de los Torrilla y sus allegados".



El Tribunal recogió los fundamentos del Tribunal de Juicio y Apelaciones, integrado por Elisa Zilli, Daniel Malatesta y Elvio Garzón, que el 5 de abril de 2016, condenó a los imputados a la pena de quince años de prisión, como coautores materiales y responsables de los delitos de Homicidio simple y Homicidio simple en grado de tentativa en concurso ideal, en perjuicio de Jesús Villalba y de Ariel Villalba, hermano de aquel, y de Alexis Torrilla, respectivamente.



Así, dejó asentado que "en cuanto a los motivos de los sucesos, se refleja claramente, un trasfondo y escenario de conflictos que llevan a una especie de guerra civil entre algunos moradores del barrio".



Además, entendió que "de lo que se relata en el juicio, se agregaron, por cuerda, numerosos legajos que dan cuenta de un enfrentamiento importante entre grupos antagónicos (entre los que están imputados y víctimas, que intercambian sus roles en un mismo día) que, al parecer, pelean por un 'territorio' y sus frutos, en donde las amenazas, los tiroteos, el uso de la extorsión, el robo, los abusos de armas, hasta de instrumentos de tortura (un testigo habla de una "picana negra"), y las muertes de protagonistas y espectadores se naturalizan y se cuentan como tantos o como errores entre algunos de sus hacedores".



La Cámara dio por comprobado que "en ese triste marco sucedieron los hechos que se ventilaron en el juicio, y sus particularidades -en orden a llegar a la verdad de lo acontecido- son tenidas en cuenta en la sentencia, que llega a una conclusión acertada".



En este sentido, dio su consentimiento a la calificación legal por la que los cuatro jóvenes fueron condenados: "Los hechos se han subsumido en los delitos de Homicidio y Tentativa de homicidio en concurso ideal; subsunción correcta, dado que se dio muerte a una persona, y se atentó contra la vida de las otras dos, efectuándose disparos de dos armas de fuego, conforme ha quedado acreditado en la primer cuestión".



Los vocales consideraron vital el testimonio de Alexis Torilla, que "expresó con claridad y de manera categórica al señalar a los imputados como autores del hecho, precisando que Bacusa manejaba la camioneta, que Piquino Pereyra iba de acompañante y que atrás iban Axel Mora -sentado detrás de Pereyra- y José Gabriel Pereyra. Y que los que efectuaron los disparos fueron Mora e Iván Pereyra, hacia donde él estaba, alcanzando uno de los disparos a Jesús Natanael Villalba".



También se añadió que "su veracidad, además, porque en la reconstrucción del hecho pudo apreciarla: por la distancia en la que estaba, por la iluminación y las condiciones de visibilidad, además de ya conocer a los imputados de antes, lo que el testigo siempre había afirmado".



Pedidos. Los fiscales Juan Malvasio y Álvaro Piérola casaron la sentencia destacando que los imputados utilizaron la coartada de una fiesta para cometer el hecho y lograr su impunidad, solicitando la recalificación legal y la adecuación de la pena, por la de prisión perpetua. Rodríguez Allende, sostuvo que se valoró la prueba "en forma parcial y direccionada", cuestionó el testimonio de Torilla y solicitó se case la sentencia y se dicte un nuevo fallo de acuerdo a las consideraciones vertidas.



Por su parte, Cohen y Minetti, cuestionaron que se conculcó las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal, por lo que solicitaron la absolución de su defendido por el beneficio de la duda, y subsidiariamente, dejaron planteado que la pena aplicada aparece injusta, arbitraria y excesiva.



Por último, Ostolaza, adujo que la sentencia condenatoria no se encuentra suficientemente argumentada, sobre todo en relación con la autoría de los imputados, solicitando la absolución, y en subsidio, que se adecúe la pena a imponer, según pautas legales. (El Diario)