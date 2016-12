Denunciaron a padrastro por violar a una niña desde los 8 años

Se denunció un nuevo caso de abuso sexual en Gualeguaychú, en perjuicio de una menor que actualmente tiene 12 años. Los hechos remontan a cuatro años atrás, cuando la víctima tenía 8 y comenzó a ser abusada por su padrastro. La niña recién ahora pudo revelar los hechos a su madre.



La abuela materna y un tío de la víctima piden a la justicia acelerar las medidas de prueba por temor a represalias del autor, que sería un empleado municipal.



La abuela de la menor relató a Radio Máxima que "la nena habló este domingo pasado con su mamá, y yo estuve presente y contó ciertas cosas que hasta ahora no se animaba a decir. En resumen, su padrastro comenzó a abusar y a violar a la nena cuando ella tenía 8 años, es decir cuatro años atrás, porque mi nieta ahora tiene 12. Hicimos la denuncia. Nos presentamos este miércoles por la mañana en los Tribunales de Gualeguaychú, donde nos atendió el fiscal Martín Gil".



Sin embargo, la mujer puntualizó que "el fiscal Gil nos dijo que recién en unos diez días se va a hacer la Cámara Gessel, pero creemos que mi hija queda totalmente desprotegida si bien este sujeto tiene una orden de restricción y no estamos tranquilos de ninguna manera porque no sabemos si cualquier madrugada se aparece en la casa. Es más, en la mañana de este miércoles, los vecinos nos avisaron que vieron al abusador merodeando en cercanías del domicilio donde residen mi hija y mi nieta. En estos diez días este tipo puede hacer cualquier cosa".



Según los familiares que denuncian los hechos, "el padrastro y abusador de mi nieta es un empleado municipal" y de acuerdo a lo manifestado por el tío de la nena, "trabaja en el área de Tránsito de la Municipalidad. Lo que no entendemos es que se deba esperar diez o quince días mientras el tipo merodea por la casa hasta que se puedan hacer las pruebas que necesita la Justicia".