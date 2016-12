Violó a su pareja y amenazó con matar a su hija: Acordó 6 años de cárcel

El 10 de noviembre de 2013, alrededor de las 2 de la madrugada, el acusado se encontraba con su pareja en el interior de la vivienda que compartían con su hija de siete meses.



Allí, según reconoció ayer ante el Tribunal de Juicio, "le propinó golpes de puño en la cara, cabeza y estómago, la tiró al piso propinándole patadas en distintas partes del cuerpo, asimismo, intentó asfixiarla presionándole el cuello; ocasionándole hematomas varios en cuero cabelludo, lesiones equimóticas en la parte izquierda y posterior del cuello, en la zona anterior del hombro izquierdo, antebrazo izquierdo, mano derecha, región posterior del tórax, región posterior del hombro derecho, región posterior del hombro izquierdo, muslo derecho, cadera derecha, rodilla derecha y en la región lumbar izquierda; en el rostro: en la frente y ambos pómulos. Luego de ello, le manifestó a la joven que si no mantenía relaciones sexuales con él la iba a matar, a ella y a su hija de siete meses de vida, con lo cual logró accederla carnalmente".



En el acta acuerdo que se consensuó entre el fiscal coordinador Rafael Cotorruelo y los defensores Boris Cohen y Pablo Minetti, se señaló que el imputado MGT, prestó "su acuerdo sobre la vía elegida, su participación en los hechos que se le atribuyen, la calificación legal que se ha dado a los mismos y la pena a imponer", aceptando la pena de seis años de prisión por los delitos Lesiones leves agravadas, Abuso sexual con acceso carnal y Coacciones Agravadas en Concurso Real.



La defensa obtuvo un buen acuerdo para su representado, habida cuenta que la pena acordada es el mínimo de uno solo de los delitos que se le imputaron.



El acuerdo comprendió un Legajo que se sustanciaba ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná, en el que se le imputó que "el 2 de diciembre de 2015, en horas de la tarde, GMT, en compañía de otro masculino cuyos datos de identidad se desconocen, se hizo presente en el playón donde finalizan el recorrido los colectivos de la línea Nº 8, sito en calle Villa Seguí y Hernandarias de Paraná, portando un arma de fuego en su cintura, expresaba que buscaba a SP (quien era pareja de su ex mujer) a los allí presentes y refería en particular a HK y EDLT expresiones tales como "decime donde esta P si no queres que te pegue un tiro".



Así, con la prueba recolectada se entendió que correspondía "subsumir dicha conducta delictiva en el delito de Coacciones Agravadas, suscitados en el marco de una situación de Violencia de Género".



El lunes 26 a las 8 el Tribunal integrado por Alejandro Grippo, Elisa Zilli y Ricardo Bonazzola, dará a conocer la sentencia.

Fuente: El Diario