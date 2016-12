Detenidos acusados de pactar la compra de un bebé en Santiago del Estero

Contradicciones

Un hombre y una mujer quedaron detenidos acusados de pactar la compra de un bebé de unaadolescente de 18 años a cambio de 4 mil pesos en efectivo y una casa en Santiago del Estero.El operativo fue comandado por la fiscal Aída Farrán Serlé, en sintonía con los policías de la Seccional 32 de Nueva Esperanza, departamento Pellegrini.Según la causa, la protagonista es una adolescente de 18 años, carente de recursos que dio a luz un varón en la sala 7 del hospital de Nueva Esperanza, donde continúa internada.La atípica aparición en ese lugar de un reluciente Citroën C4 de color blanco levanto sospechas y acabó de abortar la presunta venta de un recién nacido a un hombre oriundo de la localidadbonaerense de Hurlinhgam, que fue detenido junto con una mujer, presunta amiga de la madre biológica.Según trascendió, un vecino sospechó del arribo desde Buenos Aires de un extraño amigo de la embarazada y la aparición en escena, al mismo tiempo, de una mujer que oficiaba de nexo entrela adolescente y el desconocido.Así, todos los "actores" sociales se trasladaron al Hospital de Nueva Esperanza, en teoría a celebrar el gran acontecimiento, pero la policía sospechaba que no era producto de la felicidad por el posparto sino que obedecía a una maniobra ilegal.Según el personal hospitalario, ni bien se produjo el alumbramiento, la amiga (de 44 años) hizo ingresar al hombre a la sala."Él es el padre del chiquito. Vive en Buenos Aires. Vino a llevárselo", habría anunciado la "amiga" de la parturienta a las enfermeras, un tanto incrédulas.Como nadie creyó la buena nueva, en instantes aparecieron policías para terciar y despejar nebulosas.Lejos de ratificar la versión, la amiga habría comenzado a contradecirse.Tanto se esforzó por idear una historia creíble, que trastabilló y habría terminado confesando lo que ya era una intuición colectiva.En realidad, ella habría contactado al hombre para hacerse cargo del bebé.Al ser interrogada, la madre biológica habría señalado que no tiene recursos y arregló "entregarlo", trascendió.Surgieron dos versiones antagónicas, una indica que el acuerdo fue la "venta" del bebé por casi 4.000 pesos y el ofrecimiento de la construcción de una vivienda para la madre biológica, indicaron calificadas fuentes judiciales al diario El Liberal.La otra añade que en realidad el bonaerense venía ayudando a la parturienta, proveyendo pañales, alimentos y todo cuanto necesitara para transitar los 9 meses de gestación.Como unos y otros no sonaban convincentes, Farrán Serlé ordenó la aprehensión del "padre" y de la "intermediaria".En la mañana de este miércoles, la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen ordenó que la pareja que acordó la compra de un bebé a cambio de $4.000 y una casa, permanezca detenida por el lapso de 15 días. (NA).-