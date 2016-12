Pidieron siete años de cárcel para acusado de violar a una joven en Paraná

Foto: Ocurrió en inmediaciones del Santuario de La Loma Crédito: Archivo

Un hombre acusado del supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal enfrenta un pedido de pena de 7 años de cárcel por un hecho que habría ocurrido el 17 de marzo de 2010, aproximadamente a las 23, en la zona del Santuario La Loma, en Paraná. Imputado y víctima son oriundos de Villa Mabel.



En aquel barrio el hombre habría abordado a la chica, obligándola a subir a una moto, trasladándola hasta la zona del Santuario, donde se habría consumado el ataque.



Para Fiscalía el relato de la víctima, el de su madre y el de un perito psicólogo que declararon en el juicio fueron elementos suficientes para tener por acreditada la autoría del acusado.



En este sentido, se pudo saber que el testimonio del profesional fue importante en la medida en que sostuvo que el relato de la víctima era "creíble" y no registraba rastros de mendacidad.



La defensa cuestionó que no hay prueba biológica que vincule a su defendido con el hecho, y pidió la absolución, aunque subsidiariamente, si el Tribunal encontraba que había elementos para condenar al hombre, se considerara la figura de desistimiento posterior al hecho, que es diferente a la de desistimiento voluntario.



La solicitud se fundó en que la chica, en su declaración sostuvo que cuando el hombre la penetró ella le dijo que no lo hiciera porque estaba embarazada, a lo que el hombre reaccionó retirándose de su cuerpo.



El hecho que se trata de aclarar ocurrió el "el 17 de marzo de 2010, aproximadamente a las 23", cuando el acusado "luego de interceptar a la menor, de 17 años, cuando ésta se retiraba de la parada de colectivo de la Línea 10, ubicada en la intersección de Avenida Ramírez y Provincias Unidas", la habría tomado "por detrás y tapándole la boca, a la vez que la amenazaba con que no gritara o la iba a matar, manifestándole que tenía un cuchillo, la obligó a ascender a la motocicleta marca Guerrero 110 en la cual se conducía, procediendo a trasladarla hacia un descampado ubicado en inmediaciones del Santuario La Loma, sito en General Espejo, entre sus similares Padre Kentenich y MB Centenera". Allí, según la acusación "la hizo descender de la moto tomándola de los cabellos y arrojándola sobre el pasto, arrastrándola luego hacia unos yuyales, lugar donde con violencia procedió a accederla carnalmente por la vagina".



Antecedentes

Según pudo saber El Diario, el imputado tiene en curso una causa por el supuesto delito de abuso sexual simple en perjuicio de una niña de 9 años. También registra dos condenas por el delito de robo. El hombre está privado de la libertad desde hace un año. La causa llegó a juicio tras seis años de investigación.