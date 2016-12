Tensión en accidente de tránsito:hubo discusión y menores derivados al San Roque

El choque se produjo este martes por la tarde, en zona de calles El Resero y La Cautiva, de Paraná. Un automóvil Renault 12 Break y un Dodge 1500 protagonizaron el encontronazo.El conductor del Dodge 1500, que transitaba junto a su esposa y sus dos hijos, mencionó aque "fue una desgracia con suerte. No fue tan fuerte el golpe por suerte, a mis dos nenes que venían atrás los trasladaron (al San Roque), pero para asegurarnos que todo estará bien", dijo.Aparentemente al conductor del otro auto "lo encandiló el sol, por eso me chocó, según me dijo", indicó.Por su parte, el conductor del Renault 12 break, mencionó que circulaba "despacio por El Resero, porque llevo una garrafa y un tanque. El Dodge pasó por la otra calle y muy rápido. Yo apenas pasé. La mujer, que iba de acompañante, se bajó, y `me relajó`. Me moví del lugar, porque casi me agarra a trompadas, después se desmayó, pero no tiene nada ella".El otro conductor reconoció que su pareja, "estaba muy alterada, pero es entendible por la situación".El hombre que estaba al mando del Renault 12 reconoció que ambos conductores "no tenemos seguro".