Adolescente agredió a otra con una faca por "haberle hablado a su novio"

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Un violento hecho ocurrió este martes por la tarde en plaza San Agustín, de Paraná. En el lugar, una adolescente de alrededor de 16 años agredió a otra de 14 con una faca. Le produjo cortes en la ceja y quiso clavársela en la espalda por "haberle hablado al novio".



La víctima, de barrio Mosconi, había ido junto a tres amigas a un kiosco. Según contó a Elonce TV, "siempre cruzo por la zona para ir a la casa de mi padrino. A ella la conozco, no se la puede ni mirar que quiere pegar, se droga y se pone nerviosa. Vive con su madre".



Asimismo, dijo que la joven le pidió que se acercara, le reclamó que le hablaba a su novio y la agredió. "Yo no conozco al novio, era la primera vez que lo veía. La faca se le cayó al piso, me di vuelta para irme y me alcanzó a hacer un puntito atrás. Si me quedaba quieta me la clavaba. Igual me cortó en la ceja".



Su madre realizó la denuncia en Comisaría Quinta. Elonce.com