Detuvieron a un joven por el asesinato de un hombre en Paraná Campaña

Policiales Un hombre fue asesinado a puñaladas en Paraná Campaña

Una persona domiciliada en inmediaciones de calles Antelo y Belgrano, de Pueblo Brugo, fue hallada fallecida ayer con varias heridas de arma blanca.El occiso fue identificado como Eduardo Kloster, de 49 años, un hombre que trabajaba en el sector de la construcción.Los investigadores analizaron ayer los detalles los dichos del joven quien dijo haberse quedado bebiendo con él, y su testimonio, generaba dudas a los pesquisas ya que existía puntos del relato que no cerraban.Kloster, su ex mujer y sus tres hijos vinieron de Buenos Aires y se radicaron en Brugo, hasta que el hombre se separó y quedó viviendo solo.A un par de casas se domicilia el ex suegro de Kloster, quien dijo haberlo visto con vida al menos hasta la medianoche.La autopsia habría determinado que Kloster llevaba varias horas de muerto y las heridas más letales se hallaron en tórax y en el cráneo.