Probation para el hombre que olvidó a su sobrina en un auto y falleció

El juez de Garantías Mauricio Mayer resolvió ayer hacer lugar al pedido de Suspensión del juicio a prueba o Probation para Guido Adrés Brambilla, de 38 años, que el 4 de febrero, alrededor de las 14.30, quien "negligentemente y sin observar medidas de cuidado" dejó en su auto, cerrado herméticamente, a su sobrina de un año y tres meses, la que falleció como consecuencia de una hemorragia cerebral.



La salida fue propuesta por la defensa, a cargo de Gerónimo De Bueno, y aceptada por la fiscal Patricia Yedro, que también señaló que recabó el consentimiento de los padres de la malograda niña. El hombre fue imputado del delito de Homicidio culposo.



La Suspensión del juicio a prueba se acordó por el plazo de tres años. El hombre también se comprometió a abonar cinco mil pesos mensuales a instituciones, durante dos años. Las beneficiarias serán doce instituciones y ONGs, las que percibirán aquella suma una vez por año respectivamente. También deberá cursar y aprobar un año de la materia Teoría del desarrollo infantil y adolescencia, de la carrera terciaria Acompañante terapéutico, que se dicta en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).



Finalmente, cumplirá cuatro horas semanales de trabajo comunitario no remunerado, realizando tareas de mantenimiento del edificio, en la iglesia San Miguel.



En la audiencia se explicó que la suma que recibirán las instituciones y ONGs no significa una remuneración resarcitoria de las habituales en el fuero civil, ni tampoco el resarcimiento que el instituto de Suspensión del juicio a prueba prescribe como compensación del daño que hubiere sufrido la víctima. Así, se lo eximió del pago de este último porque los padres estuvieron de acuerdo con la resolución del caso y no pretendían ninguna reparación económica, publica El Diario.