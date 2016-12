Foto 1/2 Foto 2/2

Vecinos de Chajarí preguntaban acerca de un incendio de un automóvil. El vehículo quedó abandonado por quienes transitaban en él en la esquina de Belgrano y 28 de Mayo.



Asistieron al siniestro los Bomberos Voluntarios, pero no pudieron salvar absolutamente nada del vehículo. El automóvil era un Duna.



"Es todo realmente muy raro", dijo un vecino a Tal Cual y agregó que "a las doce menos algo vimos la camioneta de Bomberos".



Aparentemente, uno de los ocupantes concurrió al hospital local para recibir los primeros auxilios, no conociéndose hasta ahora la identidad ni titularidad del vehículo siniestrado, no existiendo además ninguna denuncia al respecto.