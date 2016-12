Vehículo fue incendiado con una molotov

Alrededor de las 3 de la madrugada de este lunes, el 911 recibió un llamado que alertaba sobre el incendio en un vehículo estacionado sobre calle Garcilazo, a metros de su intersección con Temple Argentino, en barrio Paraná XX.



En declaraciones a Elonce TV, el Subcomisario Diego Cuevas, a cargo de la Comisaría 12, relató que un Renault 19 "aparentemente fue alcanzado por una especio de molotov, pero el foco ígneo no logró a tomar gran dimensión". Y se registraron daños en la puerta delantera del lado del conductor.



Asimismo, contó que el propietario del automóvil no había guardado el mismo en la cochera, y lo había dejado estacionado en la vía pública, sobre calle Garcilazo. Fueron los vecinos quienes lo alertaron sobre el principio de incendio en el rodado.



"Se estaría ante un caso intencional y se dio intervención a Criminalística y Bomberos Zapadores que harán las pericias", dijo Cuevas y agregó que "hasta el momento no hay certezas sobre quienes podrían haber sido los autores" del hecho. Elonce.com