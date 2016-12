Chocó contra camioneta municipal y le dio positivo el test de alcoholemia

Aproximadamente a las 21 del colisionaron una Fiat Qubo y la camioneta marca Chevrolet perteneciente a la Guardia Urbana del municipio de la localidad de Viale.La Qubo que circulaba por calle Catamarca de la ciudad de Paraná Campaña y era conducida por Carlos Chiardola, mientras que la camioneta oficial iba por Avenida Perón al mando de Walter Acosta.Solo hubo daños materiales en ambos vehículos. La Fiat terminó siendo secuestrada, dado que a su conductor le dio positivo el control de alcoholemia.En el lugar hubo muchos cruces de palabras ya que familiares de Chiardola no querían que se secuestre el vehículo y permitir por lo menos que otra persona" autorizada " lo retire, pero ese pedido no fue aceptado.Según Micrófono Digital, a familia Chiardola pedía que se le hiciera el control de alcoholemia al agente que manejaba la camioneta municipal, cosa que no se concretó. Asimismo, sostuvieron que hay numerosos testigos que vieron como los agentes iban mirando sus celulares al momento del impacto.