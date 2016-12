Senadora entrerriana chocó un caballo con su camioneta

La senadora Nancy Miranda conducía su pick up Toyota Hilux en sentido a El Cimarrón. Sobre la calzada se le cruzó un equino, al que embistió, produciéndole algunos daños materiales al vehículo.



No se pudo determinar la propiedad del animal, ya que tras el golpe salió presurosamente y se ocultó en la vegetación de la banquina, y no fue localizado. (Federal al Día)