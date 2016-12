Un hombre fue asesinado a puñaladas en Paraná Campaña

Policiales Un hombre fue asesinado de dos balazos en la cabeza

Ante la primera inspección ocular, los funcionarios policiales que llegaron al lugar del hecho advirtieron que una persona domiciliada en inmediaciones de calles Antelo y Belgrano presentaba varias heridas de arma blanca, por lo que inmediatamente informaron a la superioridad y a la Fiscalía de turno, dándose intervención de inmediato al gabinete de Policía Científica de la Dirección de Criminalística y a la División Homicidios, llegando poco después una comisión al mando del comisario Ángel Ricle, jefe de esa dependencia.En las primeras averiguaciones realizadas se pudo saber la identidad del occiso, quien figuraba legalmente como Eduardo Kloster, de 49 años, que se habría desempeñado laboralmente en el sector de la construcción.El cuerpo fue hallado aproximadamente a las 11 de la mañana por un joven que vive a unas tres cuadras del domicilio del fallecido y que además fue la última persona que habría estado con él hasta la madrugada, ya que se habrían quedado bebiendo, según contó el muchacho, que tiene 18 años.A un par de casas se domicilia el exsuegro de Kloster, quien dijo haberlo visto con vida al menos hasta la medianoche.Kloster, su ex mujer y sus tres hijos vinieron de Buenos Aires y se radicaron en Brugo, hasta que el hombre se separó y quedó viviendo solo.Los investigadores analizan detalle por detalle los dichos del que dijo haberse quedado bebiendo con él, ya que existen puntos que aún no cierran, pero por el momento no se han producido detenciones.La autopsia habría determinado que Kloster llevaba varias horas de muerto y las heridas más letales se hallaron en tórax y en el cráneo.