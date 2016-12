Roban más de 400 vehículos por día en el país

Un informe oficial de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) sostiene que en la Argentina son robados 434 vehículos por día, con un impresionante costo para las empresas aseguradoras.



Los datos estadísticos ponen de manifiesto una problemática que no se detiene no sólo por los casos con rodados que son robados en su totalidad, sino con los hechos delictivos donde las bandas se llevan piezas para luego revenderlas en el mercado negro.



De acuerdo a la Circular de la SSN 1108, emitida el 17 de noviembre pasado, en el último período analizado por "robo total y robo parcial", en el ejercicio anual de junio de 2014 hasta el mismo mes de 2015, los hechos denominados "siniestros" fueron 158.504, de los cuales 122.268 fueron parciales representando el 77 por ciento, según publicó Diario Popular.



"La presente información de Siniestros del Automotor se basa en los datos ingresados por las aseguradoras a través del sistema PrismaNet.



Se publica la información de Siniestros del Ramo Automotores de una muestra de 14 aseguradoras sobre las cuales se ha efectuado el seguimiento de los siniestros desde el ejercicio 1999.



De este modo, al 30 de junio de 2015, se cuenta con 17 años de desarrollo de los siniestros de dichas entidades", se indicó en el comunicado de la SSNI, firmado por Edgardo Podjarny, a cargo del organismo.



En ese marco, se afirma que las entidades seleccionadas para este análisis acumulan en el ejercicio 2014-2015 el 74 por ciento de la producción del ramo.



De sumar el restante 26 por ciento que no se computa en el estudio (que corresponden a datos de otras compañías de seguros), la cifra de siniestros por robo podría ascender en más de 190 mil hechos.



Para tener referencia sobre el crecimiento en los robos total de rodados, el informe de la SSN indica que en el período 1998/1999 fueron 26.795 hechos, en 2004/2005 fueron 28.396 y en 2014/2015 fueron 36.236.



El récord de casos registrados por las 14 compañías de seguros que forman parte del estudio ocurrió después de la crisis económica de 2001, ya que en 2002/2003 fueron 56.001 casos, con una caída en el siguiente período 2003/2004 de 30.706 hechos.