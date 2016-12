Juzgarán al acusado de violar a una joven

La acusación al imputado sostiene que "el 17 de marzo de 2010, aproximadamente a las 23, luego de interceptar a la menor, de 17 años, cuando ésta se retiraba de la parada de colectivo de la Línea 10, ubicada en la intersección de Avenida Ramírez y Provincias Unidas, tomándola por detrás y tapándole la boca, a la vez que la amenazaba con que no gritara o la iba a matar, manifestándole que tenía un cuchillo, la obligó a ascender a la motocicleta marca Guerrero 110 en la cual se conducía, procediendo a trasladarla hacia un descampado ubicado en inmediaciones del Santuario La Loma, sito en General Espejo, entre sus similares Padre Kentenich y MB Centenera. Allí, la hizo descender de la moto tomándola de los cabellos y arrojándola sobre el pasto, arrastrándola luego hacia unos yuyales".



En la relación del hecho se agregó que "a consecuencia del hecho, sufrió la víctima lesiones en región dorso escapular bilateral, cara posterior de cuello y posterior de ambos miembros inferiores, compatibles con picaduras de hormigas sufridas a consecuencia de haber sido arrojado por el imputado sobre un hormiguero, al igual que excoriación lineal en el borde del ala nasal izquierda, provocada al tirarle aquél un elemento cortante sobre la cara con el fin de vencer la resistencia opuesta por la víctima".



Fundamentalmente con el testimonio de la supuesta víctima y el de la madre de ésta, que fue quien realizó la denuncia en sede policial y judicial, Fiscalía sostuvo que era necesario dirimir en un debate oral a puertas cerradas la responsabilidad del acusado en el hecho que se le atribuye. En este sentido, desde el Ministerio Público Fiscal se valoró el testimonio brindado por la víctima en sede judicial, cuando "reprodujo un relato espontáneo, convincente y creíble, dando cuenta de la experiencia atravesada, siendo los hechos expuestos encuadrables sin margen de duda alguna en la figura delictual incriminada Abuso sexual con acceso carnal". Amenaza Asimismo, Fiscalía evaluó "la circunstancias en cómo el día del hecho, al salir de su escuela a las 22 aproximadamente, (la supuesta víctima) acompaña a su hermana hasta la parada del colectivo en la calle que está detrás de la escuela. Que a las 23 llega el colectivo y su hermana se retira, por lo que la dicente vuelve sola a su casa, momentos en que ve al sindicado en moto por la calle que pasa detrás de la escuela, mencionando que lo conocía desde hacía tiempo pero que no tenía una relación fluida con él". La supuesta víctima refirió que "para evitarlo, corta camino por el puente que se encuentra a una cuadra de su casa, desconociendo el nombre de la calle, y que al ir caminando escucha el motor de una moto por lo que procede a caminar más rápido pero en un momento alguien la toma de atrás tapándole la boca, y al darse vuelta inmediatamente reconoce al imputado. Que la misma recuerda desmayarse cayendo al piso pegándose en la cabeza, para luego recobrar el conocimiento sobre la moto de Melgarejo la cual estaba en marcha circulando, que éste le dijo que tenía un cuchillo el cual no le exhibe y la dicente no lo vio, por lo cual no lo puede describir, y que la amenaza diciéndole 'si saltas de la moto te mato la nena' y 'si decía algo también', que la dicente le suplica que no le haga nada a la nena, que 'la mate a ella pero que con la nena no se metiera'". Hermana La acusación destacó que la denunciante relató que al llegar al "Santuario La Loma, la toma de los pelos y la arroja arriba de un hormiguero, que la dicente se para e intenta huir cuando la vuelve a tomar de los pelos y la arrastra hacia unos yuyales donde había una sábana blanca puesta en el pasto, agregando desconocer si ya había planeado el hecho y la había dejado ahí o si la sábana estaba ahí sin que él la ponga, que le tapa la boca, se sube encima de ella y le intenta desprender el pantalón, lo cual hace y la penetra, pero que la dicente le suplicaba diciéndole 'por favor no, que estaba embarazada, que lo haga por el bebé', que esto lo dice para que él saliese, que el sale y se coloca al lado de la declarante, momentos en que la dicente trataba de que se calme y la lleve a su casa, pero que Melgarejo estaba como perdido, que la dicente le solicita 'vamos, por la nena, hacelo por mi hija, vos me habías dicho que me querías como una hermana', a lo que le dice gritando 'como una hermana sí, como una hija no'".



En su declaración, la víctima mencionó que "era la primera vez que el acusado le hace una cosa así, que toda su familia le tenía confianza, que es conocido de su papá. Sostuvo que no la lastimó en la vagina, y que tampoco eyaculó, sino que 'entró y salió', dado que la dicente le había dicho que estaba embarazada".



