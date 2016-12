Brutal asalto a expresidente de Coninagro con amenazas de muerte a sus hijos

Garetto explicó en declaraciones televisivas que fue

brutalmente golpeado por los asaltantes y terminó con "dos

costillas fisuradas" y contusiones en el el maxilar.

El dirigente agropecuario relató que un grupo comando ingresó a

su vivienda pasadas "las 12 de la noche" e intentaron llevarlo a

abrir las cajas de seguridad de la Cooperativa de Leones.

"Les expliqué que las cajas de seguridad las manejan las

autoridades de la cooperativa y logré convencerlos", agregó el

dirigente.

Durante el asalto fueron amordazados y amenazados de muerte los

dos hijos de 6 y 8 años del dirigente, así como la esposa del

dirigente, Vanesa Padulles a quien golpearon en la cabeza.

"Fuimos encerrados en el baño y a los chicos los golpearon y

también los amenazaron con ahogarlos en la bañera, no sabemos si

van a quedar traumados, ya veremos cómo los tratamos, por ahora

están con sus abuelos", explicó Garetto.

La familia Garetto se había mudado a su nueva casa hacía poco y

la vivienda anoche fue desvalijada durante el brutal acto

delictivo.

Los asaltantes inclusive desmontaron "con cuidado las

cortinas y se las llevaron junto con la araña del comedor de

diario", relató el dirigente.

El expresidente de Coninagro es productor agropecuario, fue

intendente de Leones y tuvo una actuación destacada como

integrante de la Mesa de Enlace de entidades agropecuaria

emblemática durante el enfrentamiento del campo con el Gobierno

desde 2008 hasta 2015.

Según relató, "durante el enfrentamiento del campo con el

Gobierno fuimos amenazados dos veces" y tuvimos dos asaltos".

"Pero nunca nos sucedió esto, con tanta violencia. Tenían armas

calibre 45 porque eran grandes, los delincuentes eran jóvenes y

muy profesionales, aunque dijeron que no querían las computadoras

se las terminaron llevando y nos explicaban que buscaban plata y

dólares".

Agregó: "Se llevaron todo lo que pudieron encontrar de valor, a

mis hijos de 8 y 6 años también los cachetearon, se fueron entre

las 3 y las 4 de la mañana, se llevaron la camioneta pero como

tiene un GPS y los podían seguir, la dejaron abandonada en el

centro" de Leones.

"Está la policía investigando, con el fiscal, la Justicia,

están levantando toda la información, tienen dos o tres pistas.

Ha habido tres hechos similares en estos 15 días en la zona,

buscan dinero", dijo.

Garetto guarda cama porque les prescribieron 10 días en esa

situación hasta que "suelden las fisuras de las costillas que

tengo, con gran dolor".

El expresidente de Coninagro quedó encerrado con su mujer y

sus dos hijos en el baño, todos amarrados, pero pudieron desatarse

y con paciencia fueron "rompiendo la cerradura y después de las

cinco de la mañana" lograron salir.

Al describir a los malvivientes aclaró que "no tenían acento

cordobés" y recordó que enfatizaban: "nosotros somos chorros

profesionales".

"Nos daban golpes muy fuertes, nos pateaban, cuando me

encañonaron, busqué poner la mano en el bolsillo, porque tenía el

aparatito para alertar al servicio de seguridad, pero se dieron

cuenta y me lo quitaron", sostuvo.

A pesar de que "la casa está rodeada por un cerco de dos metros

treinta, perimetral, ingresaron porque estaban muy bien

asesorados, no son malhechores comunes, no entiendo por qué se

llevaron las cortinas, que desprendieron con mucho cuidado",

manifestó.

NA.