Cuatro accidentes en las Rutas 12 y 14 demandaron la intervención de Bomberos

Los Bomberos Voluntarios de Ceibas tuvieron una intensa actividad ayer durante todo el día. Se produjeron cuatro accidentes y además, se incendió una combi con pasajeros.En el primer día del fin de semana largo, la provincia de Entre Ríos atrajo a turistas provenientes de Buenos Aires, y fue durante la mañana que se contabilizaron varios siniestros que afortunadamente no dejaron lesionados de gravedad.Poco antes de las 10, los Bomberos fueron alertados de un choque entre dos autos que viajaban en el mismo sentido, en el kilómetro 120 de la Ruta 12. Un Chevrolet Spirit, conducido por un hombre de 60 años, domiciliado en Monte Grande, fue embestido en su parte trasera por un Peugeot 308 en el que viajaba un hombre de 58 años procedente de Lanús.Mientras se realizaban las actuaciones en ese sector, los Bomberos debieron acudir a otro accidente en el kilómetro 131 de la Ruta 12, en donde un Chevrolet Beta había despistado y su conductora, una mujer domiciliada en Martínez, no había sufrido lesiones.Pasado el mediodía hubo una tercera salida de los Bomberos. Esta vez fue en el kilómetro 160 de la Ruta 12, en el distribuidor de Ceibas, donde un automovilista impactó contra un guardarrail tras una mala maniobra. El conductor del Volkswagen Voyage, de 73 años, como su esposa de 72 años, fueron atendidos en el Hospital de Ceibas.El cuatro accidente ocurrió en el kilómetro 14, de la Ruta Nacional 14. Casi en forma calcada a la anterior salida, un Toyota Etios chocó contra un guardarrail, pero la pareja marplatense que viajaba no sufrió lesiones.La quinta salida del día para los Bomberos de Ceibas, fue por el incendio de una combi. Ocurrió poco antes de las 18 en el kilómetro 128 de la Ruta 12, pero al arribo de la autobomba el fuego ya había sido controlado y solo se trabajó en el enfriamiento. La Renault Trafic era conducida por un joven de 22 años, domiciliado en Boedo.