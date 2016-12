Citan a una audiencia preliminar en la causa Hospital Militar II

El Tribunal Oral Federal de Paraná convocó a una audiencia preliminar para el 22 de diciembre para acordar con las partes algunos criterios de cara al nuevo juicio contra tres médicos del Instituto Privado de Pediatría (IPP), acusados por la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar durante la última dictadura cívico-militar.



Los médicos Miguel Alberto Torrealday, David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi, propietarios del IPP, están acusados por haber permitido el ingreso y permanencia de los mellizos en la sala de neonatología, donde estuvieron internados con nombre falso la niña (Soledad López) y sin nombre el varón (NN López), ambos provenientes del Hospital Militar de Paraná.



Según los registros de la propia clínica, ambos fueron derivados del Hospital Militar. La niña ingresó el 4 de marzo de 1978 y el varón lo hizo seis días después. En el mismo libro se registró el egreso de ambos el 27 de marzo.



De allí que también se les imputa a los médicos haberles dado el alta médica, autorizar su egreso administrativo y su entrega a personas que no eran familiares ni ostentaban ningún poder legal sobre ellos sin dar aviso a un Juzgado de Menores.



Audiencia preliminar. El tribunal integrado por Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros convocó a las partes a una audiencia preliminar, con el objetivo de establecer algunos criterios de cara al nuevo juicio, en los términos previstos por la Acordada Número 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal, a partir de una serie de "reglas" para agilizar causas complejas.



La "reglas" apuntan a evitar la repetición de pruebas de un juicio a otro, la exposición reiterada de los testigos y la reedición de discusiones ya saldadas sobre hechos indiscutidos, por ejemplo, que Raquel Negro dio a luz a mellizos en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978 y el paso de los mellizos por el IPP.



El objetivo de esta "audiencia preliminar" es acordar entre las partes cuestiones operativas del juicio, como la fecha del debate, la prueba que se admitirá, si se repetirán declaraciones de aquellos testigos que ya declararon en el primer juicio o la posibilidad de admitir la reproducción de videos y medios audiovisuales que se encuentren incorporados en otros debates, por ejemplo.



A la audiencia fueron convocados el fiscal José Ignacio Candioti; los querellantes Marcelo Boeykens y Sofía Uranga; y los defensores Walter Rolandelli (por Torrealday), Andrés Bacigalupo (por Vainstub), Cristhian Panceri y José Velázquez (por Rossi). El tribunal está integrado por Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros.



Secuestro y después. Raquel Negro y Tulio Valenzuela fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata. Con ellos también se llevaron a Sebastián, el hijo de ella, de un año y ocho meses. Ella estaba embarazada de mellizos. El mismo día fueron trasladados al centro clandestino de detención Quinta de Funes, en Rosario.



El parto se habría producido el 3 de marzo en el Hospital Militar de Paraná; fue atendido por médicos que no pertenecían al nosocomio y tras el alumbramiento del varón, la madre lo arropó durante unos instantes hasta que unos hombres se lo llevaron; luego nació la nena.



Enseguida los mellizos fueron internados como NN en la sala de terapia intensiva porque, supuestamente, presentaban problemas respiratorios y cardíacos, y luego derivados al IPP.



Ambos egresaron el 27 de marzo y esa misma noche la nena fue dejada en el Hogar del Huérfano, un convento ubicado en las afueras de Rosario, y luego dada en adopción legal.



Sabrina Gullino recuperó su identidad en diciembre de 2008. El varón continúa desaparecido.



En todos estos años, los represores han sostenido la versión de que el varón falleció e inclusive así lo manifestaron también los médicos que los atendieron después del parto.



Pero en el juicio celebrado en 2011, en el que fueron condenados los integrantes de la patota del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, quedó claro que no fue así: tanto las enfermeras del Hospital Militar como las del IPP dicen haber atendido a ambos y en los libros del instituto se consignó que ambos estuvieron allí. Además, las enfermeras que los atendieron en el IPP recordaron que "en aquella época ellos también hacían guardia", en referencia a Torrealday, Vainstub, Rossi y Ángel Luis Schroeder (fallecido en 2014) y que "los cuatro eran directores, ninguno figuraba como jefe, aunque probablemente lo haya sido Torrealday en los hechos". Así quedó expuesto en la sentencia del tribunal oral.



Esa circunstancia puso en el banquillo de los acusados a los médicos Torrealday, Vainstub y Rossi, propietarios del IPP, como partícipes secundarios de la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos.



