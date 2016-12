Decomisaron más de 440 kilos de carne de cerdo

Foto 1/2 Foto 2/2

En la tarde de este jueves, en la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 21, zona de Espinillo Norte - La Picada, efectivos de la Brigada de Paraná Campaña, realizaron un operativo de identificación de vehículos y personas en forma selectiva.



Es así que luego de haber identificado varios vehículos, los brigadistas hicieron detener la marcha de un Renault Kangoo de color gris, el cual era conducido por un hombre de 47 años; a quien se le solicita que abra las puertas traseras de su rodado.



En el interior había varias bolsas de nylon de color negras las cuales contenían medias reses de carnes de cerdo. Consultado por la documentación de la mercadería que trasportaba, éste manifestó no poseer ningún tipo de documentación.



Ante tal situación se labró el acta por la supuesta infracción a la Ley Provincial de Carnes N° 7292 y decreto reglamentario N° 2285, por no contar al momento del control policial con remitos y/o facturas y sanitario que indique procedencia de la mercadería; además el trasporte no estaba habilitado y no poseía equipo de frío. Se procedió al decomiso de 15 medias reses de carne porcina lo que hizo un total de 445 kilos. Luego se procedió a la inmediata desnaturalización del total de lo incautado.