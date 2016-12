Tras el dramático incendio en Santa Fe al 3700 producido por un tablero eléctrico y la consecuente evacuación y traslado de treinta personas a hospitales por principio de asfixia, llegó el alivio para la mamá de la beba. "Estamos vivas, eso es lo más importante", comentó emocionada Andrea a la salida de la clínica.



Según relató, "lo primero que hizo cuando abrió los ojos, fue gritar ¡Mamá!". Y agregó que la beba "no entendió lo que sucedió, sólo me respondió un tímido 'sí' cuando le pregunté si la rescató un bombero".



Los vecinos no pueden permanecer en el edificio, pero pueden entrar y sacar sus pertenencias. Por un período de tres meses, no podrán ingresar nuevamente al edificio, donde Edesur se encuentra trabajando.