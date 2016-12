Otro árbitro fue atacado a cadenazos, luego de dirigir un partido de chicos

Un árbitro de la Regional fue atacado en pleno centro de Basavilbaso por un sujeto que días antes lo había insultado y amenazado en una cancha donde jugaban chicos y chicas de 13 años.Todo comenzó el sábado, cuando Duilio Claret fue designado para arbitrar en Gilbert, donde se medirían las divisiones menores (de 13 años) de esa localidad y Defensores del Oeste de Basavilbaso.Claret paró un momento el juego hasta que la dirigencia del club anfitrión hiciera entrar en razón a un espectador que estaba muy violento o que lo retiraran del estadio, ya que lo insultaba -casi desde que comenzó el partido- generando un clima -para el árbitro- incomprensiblemente hostil. Los dirigentes retiraron al sujeto, que lejos de calmarse al salir de la cancha profirió amenazas hacia el juez. "A voz te conozco... en "Basso" te voy a matar", gritaba entre insultos.El partido continuó, y sin inconvenientes, pero una vez terminado Claret -que previamente se comunicó con la dirigencia de la Liga para hacerles saber lo ocurrido- hizo un informe verbal, que según admite, detalla todo lo ocurrido e identifica con nombre y apellido al hombre que lo insultó y amenazó, tratándose del papá de un niño de 9 años que juega para Gilbert.Lamentablemente la cuestión no terminaría ahí, ya que Claret, de profesión remisero, estaba frente al local de la empresa para la cual trabaja (sobre la calle Uchitel al 400) cuando, aproximadamente a las 18:40 del martes, observó que de un camión estacionado a los pocos metros descendió un sujeto -que portaba en sus manos una cadena recubierta con manguera- y se dirigió a él para comenzar a golpearlo sin mediar palabra.La víctima apenas podía moverse por el dolor que le provocaron los golpes, pero además debía escuchar fuertes agravios contra su persona y amenazas. "Menos mal que no tenía el caño sino no la contás", se despidió de la escena diciendo el agresor según Claret.El árbitro inmediatamente comunicó lo ocurrido a los dirigentes del fútbol local y denunció la situación en sede policial.Siempre de acuerdo a los dichos de Claret, el agresor es Claudio Doré. "Una persona a la que no conozco, con quien jamás cambié una palabra. Desconozco qué fue lo que le molestó tanto para que llegara a tener una reacción, primero la del sábado (que hacía sentir vergüenza ajena) y luego la de ayer, que bien pudo haber terminado en algo grave, muy grave", se lamentó.Éste es el segundo árbitro atacado, luego de la golpiza que recibió José "Checho" Ventos, el domingo por la tarde durante el partido de fútbol que disputaban con el Club Recreativo San Jorge en el Estadio Justo José Lescano de Villa Elisa.