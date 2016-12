Difunden audio con exabruptos de secretario de un juez a un policía

Fuentes policiales señalaron que se trata de Federico Fornasari, encargado de la Secretaría número 20, perteneciente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10, que a está a cargo de Ercolini, quien además ordenó una investigación porque se trataría de una escucha ilegal.Todo se inició cuando un oficial ayudante de la comisaría 8va. llamó al funcionario judicial para hacer una consulta sobre un operativo efectuado por incautación de droga y un detenido entre las calles Alsina y General Urquiza.Sin embargo, el secretario del Juzgado arrancó la conversación con una frase bastante dura al señalar: "Vamos rápido y espero que sea grave".

A medida que transcurrió la explicación del oficial, Fornasari, con muy poca predisposición para atenderlo, empezó a proferir insultos y maltrato hacia el uniformado."¿Por esta boludez me llama a las 2.30 de la mañana? Yo le pregunto como si usted tuviera 5 años. Los que me llaman a esta hora por estas boludeces los anoto", sostuvo el funcionario judicial.Pero a esas respuestas se le sumaron otras más subidas de tono como: "Le rompe las bolas al fiscal y me rompen las bolas a mi. No es flagrancia, se lo dije 700 millones de veces. Me cagó la noche, estaba durmiendo, salen a hacer prevenciones y no tienen la más puta idea".Y en el final del audio, el secretario de Juzgado agregó sobre el detenido: "¿Qué tenía? ¿Un kilo de merca, 20 revólveres con numeración suprimida, le vamos a hacer allanamientos? Haga lo que tenga que hacer, y si no hay impedimento, 'soltura'. Hasta mañana, la concha de su madre. . .".Por estos exabruptos, Ercolini decidió separarlo del rol que tenía como la persona que servía de articulación con las fuerzas de seguridad y emitió un comunicado difundido por el portal del Centro de Información Judicial (CIJ)."Ante la difusión en la mañana de hoy, en redes sociales y medios de comunicación, de la grabación de un diálogo telefónico entre dos personas, una de ellas sería un secretario del juzgado a mi cargo y la otra un agente de la Policía Federal Argentina; en razón del contenido y del modo en que transcurre la misma, he decidido en el día de la fecha la inmediata separación preventiva de dicho secretario del rol de articulación con las fuerzas de seguridad durante el turno del juzgado y el esclarecimiento de la cuestión", indicó el texto.Además, completó: "No obstante dicha medida preventiva, en razón de haberse concretado y difundido una escucha telefónica ilegal, pudiendo constituir un delito de acción pública, he ordenado también la formulación de la pertinente denuncia.