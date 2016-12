Foto: En una semana serán los alegatos en el juicio contra el ex funcionario Broggi Crédito: El Día

Luego de más de un año de espera, el lunes arrancó el debate contra el ex Director de Cultura de Urdinarrain de la primera gestión de Alberto Mornacco. Javier Broggi está acusado de Promoción a la corrupción agravada de menores por mediar engaño, consumada en forma reiterada, en concurso real en dos hechos. En realidad las acusaciones periodísticas en su contra fueron mayores, porque habría una mayor cantidad de víctimas, pero la mayor parte de ellas habrían ocurrido hace muchos años y ya prescribieron, y solo dos son las que estarían vigentes.



En la primera audiencia se repasó todo el material fílmico de lo que fue la jornada de octubre de 2015, cuando se ordenó la clausura. No pasó demasiado, porque solo se agregó un testimonio. Pero el martes se escuchó el testimonio del intendente Mornacco, que aseguró que Broggi le reconoció los abusos a menores. Vale decir que los delitos a los que hizo referencia Mornacco son los que habría cometido entre 1988 y 1995, que son los que motivaron la denuncia periodística de la revista Análisis. Estos delitos estarían prescriptos por el paso del tiempo, por lo que estas víctimas no figuran en la causa como denunciantes sino como testigos.



En la tercera audiencia, realizada ayer por la mañana en los Tribunales de Gualeguaychú, la declaración más importante se escuchó de los responsables de las pericias psicológicas psiquiátricas al acusado, en donde se ratificó la personalidad "perversa".



Ahora todo proseguirá el jueves próximo, con los alegatos de clausura. El Ministerio Público Fiscal, representado por Lisandro Beherán y Martín Gil, y los querellantes Darío Carraza y Estela Esnaola; mantendrán la acusación y solicitarán penas efectivas para Broggi. En cambio, el defensor Rubén Gallardo tratará de poner en crisis cada argumento para derribar la teoría de la corrupción y que todas las acusaciones caigan en abusos simples prescriptos. (El Día)