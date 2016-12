"Frenaron de golpe" y motociclista terminó impactando contra un auto

El hecho se produjo este miércoles, aproximadamente a las 19, en Avenida Ramírez. Producto del hecho, se originó una "congestión importante" en el tránsito."Los autos de adelante frenaron de golpe, y no pude evitar colisionarlo", manifestó ael motociclista, que contó que "sólo sufrió un golpe en su pierna". Dijo que "gracias a que llevaba casco, no me pasó nada importante"."Salíamos del semáforo en verde, fue un descuido, con la calle mojada", agregó.