Policía fue detenido por robar ganado en Corrientes y trasladarlo a Entre Ríos

Fuerzas policiales conjuntas de Entre Ríos y Corrientes realizaron un allanamiento en la localidad de San Jaime de la Frontera en un predio utilizado para el pastoreo de hacienda vacuna.



Luego se detuvo a un funcionario policial retirado, en zona de Colonia Tunas, que estaría involucrado en el hecho. De dicha detención participaron fuerzas policiales de Corrientes y Gendarmería Nacional.



El procedimiento tiene su nacimiento en una denuncia radicada en el Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, a cargo de Martín Vega, y el Fiscal Jorge Esper, por parte del productor correntino Guillermo Batalla, propietario de Estancia La Escondida, y en la que denunciaba el robo de vaquillas.



El Comisario Mayor Fidel Romero, Jefe de la Regional 3 de Curuzú Cuatiá, estuvo a cargo del operativo y dio algunos detalles. "Esto arranca con una denuncia recepcionada en el Juzgado de Curuzú Cuatiá por parte de un productor de la zona que estaba siendo damnificado por abigeato. No era la primera vez que le robaban, fueron varias veces", dijo.



Romero explicó que "pasaban animales de este campo en Corrientes hacia Entre Ríos y allí lo remarcaban" y agregó "las artimañas que utilizan son infinitas, se la saben todas; no obstante no tengo palabras para agradecerle a la Policía de Entre Ríos por la colaboración que prestaron hoy como siempre que lo solicitamos".



"Cuando tuvimos certeza solicitamos las órdenes correspondientes y las autoridades judiciales de ambos lados, en forma rápida, hicieron las órdenes correspondientes, nos atendieron en forma rápida y por ello pudimos obtener estos resultados", supo Tal Cual.



Sobre los resultados se secuestraron 6 vaquillitas que tenían marcas de hace 7 días aproximadamente, y 4 vaquillas con marcas superpuestas, todas de raza Bradford.



Romero además afirmó que "la causa está en policía todavía, tenemos algunos días para seguir investigando, no obstante el Fiscal está informado, ellos nos dan las directivas y esto recién comienza".



Según Romero los animales ya fueron trasladados a Corrientes y confirmó la detención "de una persona, que fue detenida en la provincia de Corrientes", y luego de haber librado la orden para la detención de una persona que tiene su domicilio en Entre Ríos y que sería, según se desprende de las palabras de Romero, "el dueño del predio donde encontraron los animales robados".



En el paraje Tunas, se detuvo al funcionario policial de la provincia de Entre Ríos, Hugo Novelli, por parte de la Policía de Corrientes, con apoyo de Gendarmería. Este hombre viajaba hacia Corrientes por la Ruta nº 127, de acuerdo a lo informado por la Jefatura Departamental Federación.



El funcionario policial también recordó que el delito de abigeato en la provincia de Corrientes no tiene excarcelación, y aseguró: "El que no quiere quedar preso en Corrientes que no ande robando animales".