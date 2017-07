Cáceres, el nuevo refuerzo de Patronato: "Vengo a dar lo mejor de mí"

El paraguayo Blas Cáceres es el nuevo refuerzo de Patronato. Tras su paso por Vélez, esta semana comenzará a entrenar con el plantel Rojinegro.



"Estoy muy contento de estar acá. Sé que Patronato es un gran club. Estoy muy agradecido con la dirigencia porque se fijaron en mí y voy a aprovechar al máximo esta hermosa oportunidad", expresó a Elonce TV.



Manifestó que aún no tuvo contacto con el DT Pumpido, pero contó que siempre hablaban y ya le había expresado su deseo de tenerlo en el equipo. "En estos días me voy a incorporar a los entrenamientos, este lunes hice la revisión médica y salió todo bien", dijo.



Admitió que "a mis compañeros no los conozco por nombre, pero sí de vista. Sé que es un gran plantel, vengo a sumar y dar lo mejor de mí. Conozco un poco del juego de Patronato y vengo a intentar sacar esto adelante". Elonce.com