Desalojaron a una familia: "Teníamos contrato y alquiler al día", dicen

Una familia, compuesta por siete integrantes, denuncia que fue desalojada de la vivienda que alquilaban en calle Crucero General Belgrano, en barrio Antonini, de Paraná.Cinthia, contó aque el propietario de la casa llegó este lunes y les dijo que tenían media hora para dejar el lugar. "Tenemos hecho un contrato, vamos con el alquiler al día y hasta la semana pasada le pagamos. En esta oportunidad no nos dio el comprobante y vino enojado a sacarnos. Nos amenazó con desalojarnos a la fuerza", indicó.Asimismo, explicó que necesitan un hogar porque está cargo de cuatro niños y su hermano padece una discapacidad congénita. "Tuve que llevarlos a la casa de un familiar porque no pueden pasar frío. Yo tengo trabajo, cuido a una señora y hace seis meses estábamos acá. Nos dejaron en la calle sin explicación", aseguró.Todas sus pertenencias quedaron en la vereda porque no tienen cómo trasladarlas hasta una habitación que un familiar les prestó. Además, denuncian que "no pudimos ni conseguir otro alquiler. Todo pasó de un momento al otro y no tenemos respuesta. Necesitamos ayuda".