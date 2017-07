"Queremos irnos del torneo con la frente en alto", dicen jugadores del Decano

Atlético Paraná cayó 3 a 0 frente a Boca Unidos de Corrientes, en el marco de la Fecha 44º de la Primera B Nacional. El partido se jugó en el estadio Pedro Mutio este lunes por la tarde. Con este resultado, el ya descendido Decano se mantiene en el final de la tabla de posiciones.Tras el encuentro, Martín Galli explicó aque "no pudimos hacer el partido que esperábamos, tuvimos errores particulares que fueron las causas de los goles. Durante el campeonato supimos siempre eso y en esta ocasión nos sucedió con un rival que sabíamos que lo podíamos jugar de otra manera, pero no lo logramos".Pese al resultado, manifestó que "queremos irnos como siempre nos hemos ido de todos los torneos: con la frente en alto y dejando todo. Hemos perdido una categoría y no es lo más lindo que nos puede tocar como futbolistas. Hemos salido adelante siempre, esperamos que esto sea un paso atrás para poder salir adelante".Por su parte, Facundo Quiroga señaló que "es una lástima porque queríamos seguir en esta senda de victorias y tuvimos un traspié. Son cosas que pasan, trataremos de ir a buscar los tres puntos a Mendoza, contra Independiente de Rivadavia".Consideró que en el partido contra Boca Unidos no entraron "concentrados" los primeros minutos y los goles "los golpearon" para el resto del partido.