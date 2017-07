En el San Martín se necesitan 35 donantes de sangre por día pero se acercan 17

Condiciones para ser donantes

En el servicio de Hemoterapia del hospital San Martín de Paraná convocan a voluntarios que deseen acercarse a donar sangre durante las vacaciones de invierno, es que durante esta temporada, merma la cantidad de donantes, pero la demanda sigue estando."En vacaciones, baja un poco el promedio de donantes, tanto por el tiempo del que dispone la gente para venir a donar, y también por el frío, que no es que hace que merme, sino que hace que vengan mucho más tarde", comentó a, la coordinadora del programa provincial de Hemoterapia, Gabriela Jacobo.En la oportunidad, la coordinadora reveló que "se necesitan de 25 hasta 35 donantes por día para cumplir con la demanda de todos los servicios del hospital". Mientras que "un día lunes, con frío en el que no hay muchas cirugías, hubo 17 donantes"."No llegamos a la meta óptima, pero tampoco estamos tan bajos" en cantidad de donantes, sostuvo Jacobo.Tener entre 18 y 65 años.Pesar 50 kilos o más.En el momento de efectuar la donación, la tensión diastólica (baja) no debe ser superior a 10, y la sistólica (alta), a 18.Tener un pulso regular, entre 50 y 110 pulsaciones.No concurrir a donar en ayunas, pero evitar las grasas y lácteos.Presentarse en el Centro de Donación con algún documento que acredite su identidad.No realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de hepatitis o Sida.No haber tenido infecciones víricas (catarro o faringitis) en los últimos 7 días.No haber donado en un período menor a dos meses.No padecer enfermedades transmitibles por vía sanguínea.No haber recibido transfusiones de sangre, hemocomponentes y hemoderivados en el año previo a la donación.No padecer enfermedades atípicas severas ni alergias a drogas.