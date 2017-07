Premio al esfuerzo: José superó sus problemas motrices gracias al Taekwondo

"Un día de José no termina nunca"

José tiene 14 años y según lo caracterizaron sus maestros de Taekwondo, "es una esperanza de vida". Las consecuencias del maltrato que recibió cuando niño le ocasionaron graves problemas de motricidad, pero gracias a su empeño y esfuerzo pudo salir adelante y fue reconocido por ello.Desde sus dos años vivió en el hogar Amparo Maternal de Paraná, pero el destino quiso que un día se cruzara con su mamá del corazón. Él la reconoció y le gritó "mamá". Desde ese momento no volvieron a separarse."Íbamos caminando por la peatonal y él iba con un grupo de chicos del Hogar. Yo paré a saludarlos, a tocarlos, y había un chiquito que desde el changuito me hacía sonidos... le toque la cabecita y seguí, pero él me gritó `mamá´ y vino corriendo, me abrazó y desde ahí nunca más nos separamos", contó la mujer aDespués de ese primer encuentro, ella decidió que José sería su hijo. "Fui a buscarlo, seguimos todas las instancias ante el Juzgado hasta que logramos que nos lo dieran en permiso para salir a pasear, que lo dejaran ir a casa un día y volver, hasta que peleamos por la adopción", sintetizó.José pudo reunirse con su nueva familia sino hasta una semana antes de cumplir sus ochos años.La mujer ya cuenta con la adopción firmada desde febrero pero falta que una persona vaya a notificarse para poderla retirarla.Actualmente, tiene dos hermanos, Elías y Maira, además de abuelos, tíos y padrinos, todos los que este sábado lo acompañaron hasta el Gimnasio Siglo XXI, ubicado en calle El Palenque del barrio San Agustín, donde recibió su reconocimiento al esfuerzo por su desempeño en la disciplina de Taekwondo."José, para nosotros es un ángel que nos cambió la vida", le contó a, Juan Carlos Ramírez, de la Asociación Paraná Instructores de Taekwondo "Taekwondo ITF. "Cuando vino, la madre nos explicó que no lo integraban en otro deporte porque no movía ninguno de sus miembros de la parte derecha. Y a un año que hace que practica con nosotros, es impresionante lo que ha crecido, no solo en la parte física sino también en su forma de integrarse con los otros chicos", valoró."Aprendió a saltar, a correr, a mover los brazos. Y el énfasis está puesto en que hay que integrarlo para que sea parte de nosotros. Es una esperanza de vida", completó el instructor de Taekwondo, Rubén Remedi.En la cabecita de José quedan las marcas del maltrato que recibió cuando niño. Al momento de ser adoptado "caminaba con un brazo y una pierna como caídas, le costaba moverse y no podía correr".Seis años después, gracias al apoyo de su nueva familia y la contención de sus allegados, José logró salir adelante."Aprendió a viajar en colectivo, toma el 7 para ir a la Escuela Hogar y regresa solo a casa. Se duerme muy tarde porque le cuesta mucho dormir; los martes y jueves tiene clases de Taekwondo, y también va a catequesis porque en agosto recibirá la confirmación", contó orgullosa su mamá.