Advirtió que quisieron estafarla con una falsa deuda por servicio telefónico

Una vecina de Paraná recibió este viernes en su casa un sobre conque debía abonar a su empresa prestadora del servicio de telefonía celular, bajo la amenaza de que si no pagaba le iniciarían "las acciones legales que pudieran corresponder"."Era todo mentira, me querían robar el dinero", dijo la ciudadana que decidió compartir su experiencia "para ayudar a la gente, que nadie caiga y que se les termine el juego".Tras recibir el sobre, de fecha 22 de junio de 2017, confundida, llamó a la compañía telefónica para averiguar por qué le estaban cobrando ese monto, a qué se debía su deuda. "En Personal me dijeron: 'No, señora. Usted no debe nada. Nosotros no le estamos cobrando ningún monto. No pague porque es una mentira".Según el texto de la carta, a la destinataria se le comunicaba "el atraso del pago de las obligaciones contraídas" con su empresa proveedora del servicio de telefonía celular por un monto de 1063,45 pesos.Al final de la misiva, firmada por "Organización Veraz SA División Collection",. Afortunadamente, luego de llamar a la compañía, la vecina comprendió que, advirtió la mujer.Tras el mal momento, la ciudadana compartió en sus redes sociales el texto que le llegó a su domicilio y la situación que había vivido para advertir a otras potenciales víctimas. En su cuenta de Facebook, el contenido se viralizó rápidamente y cosechó más de 500 veces compartido en menos de un día."Hola gente, subo esto para estén atentos. Me llegó esta carta del veraz; como verán que dice que tengo una deuda con un código para pagarlo en un rapipago. Inmediatamente llamé a Personal y es una MENTIRA !! LA DEUDA no existe. Simplemente es una persona que imprimió este papel y ese código es una cuenta de un banco. Si yo pagaba, me robaban ese dinero. Tengan cuidado con estas cosas, las personas que no saben van y pagan y te roban la plata!! CUIDADO!!", escribió.