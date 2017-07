El martes recordarán a víctimas del atentado a la Amia

Foto: Ilustrativa

El próximo martes, se realizará un acto en plaza 1° de Mayo de la capital entrerriana a 23 años del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) de Buenos Aires, confirmó el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (Daia) de Paraná, Diego Dlugovitzky.



La ceremonia, como todos los años, se hará en el monumento que recuerda a las víctimas de los atentados terroristas a la Embajada de Israel y la Amia en la capital entrerriana a las 12:30.



"El eje sigue siendo el mismo; no sólo exigir justicia sino recordar, ya que no recordar a las víctimas, lo que pasó, es un doble atentado", dijo a esta Agencia Dlugovitzky, quien precisó: "Cada uno tiene que cumplir con su parte; la justicia investigar, llegar a la verdad y condenar a quienes hicieron este nefasto ataque terrorista y los ciudadanos debemos tener memoria y exigir justicia".



En ese marco, el referente precisó que se volverá reclamar al poder Judicial que avance en la causa y al Gobierno nacional se le pedirá que vuelva a poner en agenda de Estado el pedido de captura internacional de los acusados: "Queremos que se retome la posición de argentina de denunciar a Irán en todos los Foros internacionales y exigir que entregue a los acusados del atentado para que se presenten en la justicia argentina".



"Cancillería debe reafirmar la posición y exigir a organismos internacionales la colaboración de Irán y, sino también, trabajar para que los países del mundo sancionen al país asiático por no prestar colaboración", dijo.



Sobre las invitaciones al acto, Dlugovitzky apuntó que se cursaron a algunos organismos, pero esperan la participación comprometida de todos los funcionarios y ciudadanos, ya que el ataque terrorista "es algo que nos pasó a todos los argentinos no sólo a una comunidad". (AIM)