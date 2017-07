Piden cuidar a mascotas sometidas a castraciones porque se registran abandonos

La dirección de Salud Animal dependiente de la Municipalidad de Paraná continúa con los operativos de castración gratuitos a perros y gatos desde los seis meses de vida. Brindan además, atención primaria en desparasitación y vacunación anti-rábica.Los interesados deben acercarse hasta el CIC de Paraná XIV ubicado en calle Ferrarotti y Blas Parera, de lunes a viernes de 7 a 13, pero aclararon que los animales para castrar se reciben hasta las 11hs.También recomendaron consultar en Salud Animal Paraná los lugares en los que estará el quirófano móvil de castraciones.En la oportunidad, Mónica, responsable de los operativos, ante, indicó: "Pedimos que el dueño se quede a esperar a su mascota, que firme una planilla con sus datos, porque no se puede dejar el animal acá".Es que según comentó, "una señora vino con una perrita, dio datos falsos, nos dijo que iba hasta al supermercado y no volvió más"."Fui hasta el domicilio que ella me dio, consulté a los vecinos, pero obviamente que un domicilio falso", lamentó Mónica, al tiempo que aseguró que la perrita, actualmente, permanece bajos sus cuidados.Finalmente, remarcó que "no se puede castrar al animal y dejarlo en la calle". "Es un post-operatorio que demanda cuidados y medicación", subrayó Mónica.